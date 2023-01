Ideen für Bremecker Hammer: Möglicher Schwerpunkt fürs Handwerk

Von: Susanne Kornau

Die Eröffnungsfeier des Bremecker Hammers als technisches Museum lockte am 27. Oktober 1980 zahlreiche Besucher an. © LN-Archiv

Der Bremecker Hammer ist immer Keimzelle des Handwerks gewesen. Ein Ort, an dem alte Techniken gezeigt, gepflegt, gelehrt, geübt wurden.

Lüdenscheid – Der Hammer ist ein Ort gewesen, wo Know-how auf Tradition traf und Heimatgeschichte auf die Zukunft des Handwerks, das heute händeringend Nachwuchs sucht. Für Dominik Hass, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat und Vorsitzender des Kulturausschusses, könnte das die Basis sein für ein zukunftsfähiges Konzept. Er hat die Initiative ergriffen und mit Bürgermeister und Kämmerer die Idee von einem Hammer-Museum auch als Ort des Lernens besprochen. Ob sich das auf eine angegliederte überregionale Ausbildungs- und Lehrwerkstatt für vom Aussterben bedrohte Handwerkstechniken ausdehnen ließe oder gar eine Weiterbildungseinrichtung für Spezialisten in Sachen Denkmalsanierung denkbar wäre – man wird sehen. Als Diskussionsansatz sei die Idee laut Haas gut angekommen. Die Verwaltung prüfe nun, ob es passende Fördertöpfe gebe.

„Nicht aus den Augen, nicht aus dem Sinn“ sei der Hammer, bekräftigt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Er hatte sich seinerzeit im Kulturausschuss starkgemacht für das Kulturdenkmal, hatte um Ideen geworben bei der Politik. Die blieben weitgehend aus, wenngleich das zunächst nicht präzisierte Stichwort vom außerschulischen Lernort fiel. Einzig die Fraktion Die Linke beantragte für die November-Sitzung, die drei Millionen Euro für Sanierung und Konzept in den Haushalt einzustellen. Das lehnte der Kulturausschuss ab, weil ein Deckungsvorschlag fehlte. Doch Jessica Struckmeier, Fachdienstleiterin Kultur, appellierte seinerzeit an den Ausschuss: „Die Kostenschätzungen gelten jetzt. Je länger wir warten, desto teurer wird es.“

Sebastian Wagemeyer will das Thema nicht abschreiben. „Wir wollen versuchen, zweigleisig zu fahren“, sagt er auf Nachfrage. Man wolle, auch angesichts der drängender werdenden Situation, auf jeden Fall erneut die Möglichkeit einer Übernahme durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ausloten. Die Stadt habe einen solchen Versuch bereits einmal gestartet, ohne Erfolg. Der neuerliche Vorstoß wird nun unterstützt durch ein fachliches Schreiben, aufgesetzt von Museumsleiter Dr. Eckhard Trox und Jessica Struckmeier. Davon erhofft sich Sebastian Wagemeyer eine gute und überzeugende Argumentationsgrundlage für das Gespräch mit dem Landschaftsverband. Der LWL betreibt in seiner kulturellen Sparte eigene Museen, seine Mitarbeiter erforschen und bewahren das Kulturerbe der Region. Auch im Märkischen Kreis.

Die zweite Schiene führt zum Ehrenamt. Der Bürgermeister möchte „jenseits der Verwaltungsstrukturen Unterstützung suchen“. Er weiß, dass für den Hammer die Ehrenamtler stets sehr wichtig gewesen sind: „Die haben sich immer stark eingesetzt.“ Darauf müsse man aufbauen, den Einsatz gelte es gezielt zu aktivieren. Am 13. Januar, bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins, will er daher die traditionelle Rolle des jeweiligen Kulturdezernenten übernehmen, der immer 2. Vorsitzender gewesen sei. Er habe Dr. Trox und Christian Lepping, dem Geschäftsführer des unterstützenden Arbeitgeberverbandes, signalisiert, „dass ich den 2. Vorsitz übernehmen würde“, sagt Wagemeyer. Eine Entscheidung mit Gewicht und ein Signal, dass der Bremecker Hammer Chefsache wird.

Noch nicht geklärt ist, inwieweit die Stadt sogar verpflichtet ist, ein Denkmal zu erhalten, Haushaltslage hin oder her. Bislang hat sie sich darauf beschränkt, den weiteren Verfall zu verhindern, hat früh einen stabilisierenden Metallkäfig einbauen lassen, um die einsturzgefährdete Wand – und damit das Gesamtobjekt – zu sichern. Vor dem Winter wurden noch Löcher im Dach geflickt.

Instandhaltungsmaßnahmen, so erfuhr der Ausschuss damals, würden nicht gefördert, eine denkmalgerechte Sanierung schon. Den Unterschied erläuterte Jessica Struckmeier: Bei denkmalgerechter Sanierung gehe es nicht nur um eine neue Fuge, sondern man müsse den Mörtel analysieren und bei der Wiederherstellung mit altem Material arbeiten. Eine Aufgabe für Spezialisten.

Auch dürfte eine Rolle spielen, ob sich das heimische Handwerk einbinden lässt ins Hammer-Projekt. Kurz vor Weihnachten hatte die Handwerkskammer Südwestfalen einen Berufsbildungspakt für die ländliche Region gefordert. Kernaussage: Die duale Ausbildung müsse attraktiv bleiben – auch, indem man digitalen Fachunterricht stärke und so Distanzen überbrücke, gerade angesichts der Verkehrssituation in der Region. Ob das ein regionales Kompetenzzentrum für alte Handwerkstechniken förderungswürdig macht, gilt es zu klären. Falls ja, könnte der laut Denkmalliste „letzte Zeuge der eisengeschichtlichen Tätigkeit aus vorindustrieller Zeit in der Stadt“ ein starkes Zeichen für die Zukunft des Handwerks werden.