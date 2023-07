„Mutter mit Kind“ erreicht 3000 Euro

Von: Jutta Rudewig

Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen und Galerist Detlev Kümmel vor den Bildern von Johann Georg Müller. © Jutta Rudewig

Die erste öffentliche Sonntagsführung durch die aktuelle Ausstellung von „Looking for Modern Art“ des Künstlers Johann Georg Müller war mit rund 30 Kunstinteressierten gut besucht. Eine weitere Führung bietet die Galerie für den kommenden Sonntag ab 15 Uhr an.



Lüdenscheid – Zu sehen sind viele Arbeiten des zur sogenannten „Verschollenen Generation“ gehörenden, recht eigenwilligen Künstlers. Die Ausstellung entstand auf Anregung von und in Kooperation mit Detlev Kümmel, der sich im Rahmen seiner Galeriearbeit seit einiger Zeit intensiv mit den Werken Müllers auseinandersetzt.

Und mehr noch: Der Brügger Galerist stiftet im Rahmen der Ausstellung ein Werk von Müller, auf welches als Spende zugunsten von Miki geboten werden kann. Darüber hinaus legt Kümmel noch zehn Holzschnitte dazu, auch sie können gegen eine Spende erworben werden.



Das Mindestgebot in Höhe von 3000 Euro für das Aquarell, das im Werkverzeichnis „Mutter mit Kind“ heißt, ist bereits erreicht, sagt Detlev Kümmel, „aber ich hoffe natürlich noch auf mehr. Den Leuten muss klar sein: Sie kaufen ja nicht irgendein Bild, sie spenden das Geld.“ Auch an den Holzschnitten sind die Besucher der Galerie interessiert – hier liegt das Mindestgebot bei 500 Euro pro Holzschnitt. Gebote abgegeben werden können noch bis zum 20. August, dann endet die Ausstellung voraussichtlich. Eine Verlängerung lässt man sich derzeit offen.

Mit seinen zahlreichen grafischen Werken und Ölgemälden bewegt sich Müller als Autodidakt und Einzelgänger in allen seinen Schaffensperioden „auf den Seitenpfaden der Abstraktion“ und lädt den Betrachter zum genauen Hinschauen ein.



Detlev Kümmel und Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen: Das Mindestgebot lag bei 3000 Euro. © Cornelius Popovici

In seiner Heimatregion und in Städten wie Ludwigshafen, Koblenz, Mainz und Kaiserslautern war Müller ein vielfach ausgezeichneter Künstler. Sein Bildkosmos verfügt über einen hohen Wiedererkennungswert. Die Spannung zwischen Expressivität und Präzision verleiht den Werken eine besondere Faszination. Dieser ungewöhnlichen Faszination möchte Dr. Carolin Krüger-Bahr am kommenden Sonntag in Begleitung und im Gespräch mit Detlev Kümmel in einem Rundgang durch die Ausstellung nachgehen.



Die Ausstellung ist in den Wechselausstellungsräumen des Galeriebaus und im Forum zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei, die Teilnahme an der Sonntagsführung kostet drei Euro pro Person.