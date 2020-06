Hohe Verluste durch Quarantäne: Geschäftsmann erfährt bittere Corona-Wahrheit viel zu spät

Nach Skiurlaub positiv getestet

Lüdenscheid - Geschäftsmann Arnd Nitsch, Inhaber des Lotto-Bistros am Sternplatz, musste wegen eines positiven Coronatests in Quarantäne und zwei Wochen lang seinen Laden schließen. Doch ein aktueller Antikörpertest zeigt: Er war gar nicht infiziert. Jetzt weiß er gar nicht so recht, ob er erleichtert sein soll – oder eher verunsichert.