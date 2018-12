"Ich bin dann mal weg" im Kulturhaus

Lüdenscheid - Im Jahr 2006 erschien der Reisebericht des deutschen Entertainers Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ und hielt sich 103 Wochen auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste.

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel hat in Anlehnung an das Kerkeling-Buch eine Bühneninszenierung entwickelt, die am Dienstagabend ab 19.30 Uhr im Kulturhaus gegeben wird.

Seit mehr als 1000 Jahren pilgern Menschen zum Grab des Apostels Jakobus nach Santiago de Compostela. Auch wenn jeder Pilgerweg zunächst vor allem im eigenen Kopf und im eigenen Heim beginnt, wählen die meisten Menschen als Startpunkt ihrer Reise Saint-Jean-Pied-de-Port in Südfrankreich.

Auch Hape Kerkeling wanderte 510 km auf diesem Weg. Nach einem Hörsturz sah sich der Künstler gezwungen, eine Pause einzulegen und von seinem Alltag Abstand zu nehmen. Er stieg buchstäblich aus und begab sich auf eine Reise, die ihn nicht nur mit einem gewissen Leistungsdruck konfrontierte, sondern auch zur Erfüllung nicht zu bewältigender Erwartungen führte.

Die ihn umgebende Natur, der immer beschwerlichere Weg, führen ihn in die Reflexion über die Nichtigkeiten und Wichtigkeiten des Lebens. Vielfach preisgekrönt können Kerkelings Werke bereits heute als Klassiker gelten.

Sein 2006 erschienenes Buch über seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg ist eines der erfolgreichsten deutschen Sachbücher überhaupt. Nach der erfolgreichen Verfilmung im Jahr 2015 folgt nun auch die Theateradaption.

In der Hauptrolle ist der Aachener Schauspieler Mike Kühne zu sehen. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten zu Preisen zwischen 13 und 18,50 Euro zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses (Tel. 0 23 51/171 299) und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.