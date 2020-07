Hungriger Mann vergisst Koffer beim Bäcker - als er zurückkommt, ist es zu spät

Lüdenscheid - Ein hungriger Handwerker hat am Dienstag seinen Werkzeugkoffer beim Bäcker vergessen. Als er zurückkommt, ist er weg. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, besuchte der Lüdenscheider am Dienstag gegen 11 Uhr, eine türkische Bäckerei an der Werdohler Straße, um Backwaren zu kaufen. Er stellte einen Werkzeugkoffer mit Akkuschrauber vor dem Geschäft in Höhe der Hausnummer 119 ab.

Als er das Geschäft wieder verließ, vergaß er den Koffer jedoch. 30 Minuten später fiel ihm sein Fauxpas auf. Als er zurückkehrte, war der Koffer bereits verschwunden. Auch in der Bäckerei hatte niemand etwas beobachtet. Der Mann ging zur Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen Diebstahls..

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.