Totalausfall in der Wildwasserbahn

Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei

+ © Othlinghaus Erik Scharfe liest beim Regionalentscheid in der Stadtbücherei. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Um 10 Uhr beginnt am Dienstagvormittag in der Lüdenscheider Stadtbücherei der Regionalentscheid des 61. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Zum(Vor)Lesen treten die Sieger der Schulentscheide im südlichen Märkischen Kreis gegeneinander an.