Hunderte Katholiken feiern Fronleichnam

Lüdenscheid - Es dürften deutlich mehr als 500 Lüdenscheider Katholiken gewesen sein, die am Donnerstag Fronleichnam feierten.

Der Tag begann mit der Heiligen Messe im Rosengarten, geleitet von Pfarrer Andreas Rose. Daran schloss sich die Prozession durch die Stadt bis zur Kirche Maria Königin an. Neben Rose nahm das gesamte Pastoralteam der Pfarrei St. Medardus daran teil.

Traditionell waren die Kommunionkinder des Jahres in ihrer festlichen Kleidung bei diesem besonderen Fest der katholischen Kirche dabei. Seit einigen Jahren bindet Gemeindereferentin Marita Franzen die Kinder in die Gestaltung mit ein. Sie freute sich, dass 60 Jungen und Mädchen mit ihren Angehörigen die Gelegenheit wahrgenommen hatten.

Um ihnen zu erklären, was es mit dem Fronleichnamsfest auf sich hat, waren zuvor alle Kommunionkinder der Pfarrei zu einem gemeinsamen Katechese-Nachmittag eingeladen. Die Blumen, die sie an diesem Tag gebastelt hatten, wurden vor dem Altar im Rosengarten im Blumenkästen aufgestellt. Während der Prozession trugen die Kinder die Blumen bei sich. In der Messe erzählte Marita Franzen gemeinsam mit einigen Kommunionkindern eine Geschichte, passend zu Fronleichnam. Darin ging es um eine Familie, deren Vater zur Arbeit in eine weit entfernte Stadt ziehen musste. Mutter und Kinder, die zuhause bleiben mussten, und der Vater einigten sich darauf, immer wenn sie Brot essen, aneinander zu denken. Das erinnere an Jesus, der dem katholischen Glauben zufolge durch die geweihte Hostie bei den Menschen stets gegenwärtig sei.

Nach der Messe wurde die Monstranz mit der Hostie unter einem Baldachin von Pastören durch die Stadt zur Kirche Maria Königin getragen, begleitet von fast allen Gottesdienstbesuchern, die singend und betend an der Prozession teilnahmen. Am Schättekopf angekommen, gab es den Schlusssegen und schließlich von den Pfadfindern Brot zum Teilen.

Mitgestaltet wurde die Messe von einem Projektchor mit Band unter der Leitung von Michael Franzen. Außerdem gebührte der Dank zahlreichen Helfern, die beim Auf- und Abbau des Altares, der Technik und der Sitzgelegenheiten für Pastoralteam, Kommunionkinder und Messdiener sowie auch bei der Begleitung der Prozession und der Straßensperren geholfen hatten – ohne diese zahlreichen Helfer wäre eine solche Prozession nicht möglich. Außerdem waren Sanitäter des DRK dabei, die schon während der Messe aktiv werden mussten, als eine Messdienerin zusammenklappte.