1. Mai: Demo vom Kreishaus bis zum Rathausplatz

Von: Bettina Görlitzer

Hunderte Gewerkschaftsmitglieder nahmen am Demonstrationszug vom Kreishaus aus über das Sauerfeld bis hinunter zum Rathausplatz teil. © Cornelius Popovici

Kämpferisch Erfolge zu feiern und neue Ziele zu formulieren – das ist eine ureigenste Angelegenheit bei den Maikundgebungen der Gewerkschaften zum Tag der Arbeit. Aber das bundesweite Motto „ungebrochen solidarisch“ unter das der Deutsche Gewerkschaftsbund den 1. Mai in diesem Jahr gestellt hatte, bot auch den Rednern in Lüdenscheid am Montag Raum für viele Aspekte, die die Menschen bewegen.

Lüdenscheid - Der Ukraine-Krieg und seine Folgen – allen voran Inflation und Energiekrise –, Klimawandel, Transformation der Wirtschaft, Gefahren für die Demokratie, Fachkräftemangel und in Lüdenscheid die ganz eigenen Zukunftssorgen angesichts der Brückensperrung: Alles das waren Themen, die am Montagmittag bei der Kundgebung auf dem Lüdenscheider Rathausplatz angesprochen wurden. Zentraler Gedanke aller: Nur gemeinsam – also „ungebrochen solidarisch“ – lassen sich die Herausforderungen meistern und die Zukunft fair gestalten.



Viele Themen wurden bei der Kundgebung auf dem Lüdenscheider Rathausplatz angesprochen. © Bettina Görlitzer

Hunderte Gewerkschaftsmitglieder hatten bereits zuvor am Demonstrationszug vom Kreishaus aus über die Weststraße das Sauerfeld hinauf, weiter über Freiherr-vom-Stein-Straße, mit Halt am Alten Rathaus, und schließlich die Wilhelmstraße hinunter zum Rathausplatz teilgenommen.

Dort fand die abschließende Kundgebung statt, die nahtlos in das traditionelle Familienfest überging, an dem sich nicht nur die Gewerkschaften beteiligten.

Bernd Schildknecht, DGB-Vorsitzender im Märkischen Kreis, stellte den Wert der Demokratie in den Fokus – ein „kostbares Geschenk“, das nicht selbstverständlich sei.