Hunderte feiern Stadtteilfest in und am Gerätehaus Rahmedestraße

Lüdenscheid - Bei mäßig warmem, aber trockenem Wetter entwickelte sich das Picknick des Löschzugs Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag und Samstag zum Besuchermagnet.

Erstmals ohne sonntäglichen Frühschoppen, dafür an zwei Tagen umso ausgiebiger feierten Hunderte von Besuchern aus Lüdenscheid und Umgebung in und am festlich geschmückten Gerätehaus an der Rahmedestraße ein buntes, fröhliches Fest. Jung und Alt, Familien, Nachbarn, Freunde und Bekannte ließen es sich gutgehen beim rundum gelungenen Fest.

Mitreißende Live-Musik an beiden Tagen, Gaumenfreuden vom Feinsten, die Aussicht auf attraktive Tombolagewinne und eine entspannte, lockere Atmosphäre zum Wohlfühlen verfehlten ihre Wirkung nicht. Große und kleine Besucher, für die es an beiden Tagen eine Hüpfburg zum Herumtollen gab, verbrachten beim Löschzug eine unbeschwerte Zeit.

Ausrichter der Traditionsveranstaltung, die einmal mehr Stadtteilfestcharakter annahm, war der Förderverein des Löschzugs mit Bernd Heimer (1. Vorsitzender) und Stefan Walle (2. Vorsitzender) an der Spitze. Rund 50 Helfer – darunter die Rotkreuzgemeinschaft Lüdenscheid und eine Abordnung des THW Halver – krempelten die Ärmel hoch, um bei dem Riesenandrang einen reibungslosen Festablauf zu gewährleisten und die vielen Besucher mit Getränken und Kulinarischem vom Grill und aus der Feldküche zu versorgen. Neben der original Thüringer Bratwurst und den allseits beliebten Reibeplätzchen aus der großen Pfanne gab’s diesmal Chili con Carne als besondere Delikatesse. Daneben fanden die selbst gebackenen Kuchen und die sommerlichen Drinks von der Cocktailbar des DRK reißenden Absatz.

Kräftig an der Stimmungsschraube drehte die Live-Band „Breddermann“ – Christian Breddermann (Cajon) und Erkan Besirlioglu (Gitarre) – mit ungebremster Spielfreude und den heißesten Covertiteln aus den vergangenen 50 Jahren. Dann und wann spontan von Nicolas Leitgeb an der Trompete unterstützt, lockte die Band am Freitag mit Hits von Phil Collins bis Ed Sheeran auf die Tanzfläche.

Mit der Rock- und Popband „Ohne Yoko“ hatte der Löschzug am Samstag gleichfalls ein „Zugpferd“ am Start. Mit seinen beiden stimmgewaltigen Sängerinnen Patrizia Camassa und Nicole Friese powerte sich die Band in die Gunst des Publikums. Ob „Hollywood Hills“ oder „Simply the best“: Kein Ohrwurm fehlte im Riesen-Repertoire.

Zum Kaffeetrinken spielte überdies der Spielmannszug der Feuerwehr unter Leitung von Stefan Mösch auf. Flotte Marschmusik und Schlager hatten die Musiker im Gepäck.

Kleine Besucher kamen beim Siku-Parcours auf ihre Kosten. Lange Schlangen bildeten sich bei „MalEngel“ Carolin Tillmann und ihrem fantasievollen Kinderschminken. Umlagert war ebenso der Omnibus-Fahrsimulator des Traditionsbus Mark-Sauerland Vereins.

Die dreitägige Reise nach Prag, von Kattwinkel Reisen gestiftet, gewann Christel Welsch. Als zweiten Tombola-Hauptpreis gabe es ein Regal-System der Firma Julius vom Hofe. Im Bierwagen unterstützte auch Bürgermeister Dieter Dzewas die Feuerwehr.