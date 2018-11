Hunderte feiern in Lüdenscheid mit den Höhnern

Lüdenscheid - Wenn man den Höhnern eine Sache nicht vorwerfen kann, dann ist es Altersmüdigkeit!

Bevor sie am Freitagabend zu einem Auftritt in der Kölnarena eilten, rissen sie zwischen 600 und 700 Besucher zwei Stunden lang in der Schützenhalle am Loh in den Bann der guten Laune.

Die aufgestellten Stühle in der Halle wurden überflüssig – auf den Sitzen hielt es niemanden. Von 20 bis 22 Uhr spielten die Kölner, die vom Stadtmarketing nach Lüdenscheid geholt worden waren, ihr gesamtes Klassiker-Repertoire.