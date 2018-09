Die Lichtrouten-Familie

+ © Othlinghaus Katja Schlorff (links) und Mery Klich sind an der Humboldt-Villa die erste Anlaufstelle. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Gar nicht so einfach, sich bei einem Festival wie den Lichtrouten zu orientieren! Wo befinden sich die Installationen (die zwar oft an öffentlichen Orten, nicht selten aber auch in sonst unzugänglichen Räumen versteckt sind), wann finden Führungen statt, kann ich einen Plan bekommen? Info-Points, an denen sich die Besucher das Rüstzeug für den Lichtroutenbesuch holen können, gibt es bis zum Ende der Lichtrouten am 7. Oktober an der Humboldt-Villa und auf dem Sternplatz. Hauptanlaufstelle, auch für all jene, die an einer Führung teilnehmen wollen, ist dabei die Humboldt-Villa.