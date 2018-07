Hundekotbeutel: Straßenabläufe als Mülleimer missbraucht

Lüdenscheid - Mit den Hinterlassenschaften von Hunden mussten sich Mitarbeiter des STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid) in diesen Tagen deutlich zu oft rumschlagen.

„Wir reinigen derzeit Straßenabläufe in der Stadt – und in manchen Gebieten, zum Beispiel am Dickenberg, wo es viele umliegende Wiesen gibt, haben Mitarbeiter besonders viele gefüllte Hundekotbeutel in den Kanälen und Abläufen gefunden“, sagte Andreas Fritz, stellvertretender Werkleiter.

Offenbar sammelten Hundehalter zwar den Kot ihrer Tiere mittels Hundekotbeuteln ein, statt diese dann jedoch ordnungsgemäß zu entsorgen, werfen einige die Tüten samt Inhalt einfach in die Straßenabläufe.

"Ziemlich eklig"

Das sei nicht nur schlecht für den Regenablauf, sondern auch „mehr als unschön und ziemlich eklig“ für die Mitarbeiter, die insbesondere bei den derzeit warmen Temperaturen mit einer enormen Geruchsbelästigung zu kämpfen hätten.

„Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Hinterlassenschaften der Tiere und generell kein Dreck in die Abläufe geworfen werden dürfen. Das Plastik macht zudem spätestens in der Kläranlage Probleme“, betonte Fritz weiter.