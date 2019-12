Fleischreste und Knochen im Wald: Hundehalter im MK in heller Aufregung

Lüdenscheid - Myteriöse Tüten mit Fleischresten und Markknochen im Wald verunsichern Hundehalter.

Hundebesitzer im Stadtteil Oeneking sind in heller Aufregung. In einem Waldstück fand der Vierbeiner einer Lüdenscheiderin am Mittwoch beim Gassigehen eine Tüte mit Fleischresten und Markknochen.

Weil die Frau nicht sicher war, ob ihr Hund davon gefressen hat, brachte sie ihn schleunigst zu einem Tierarzt, der ein Brechmittel verabreichte. Darauf stellte sich heraus, dass der Hund bereits etwas von dem Fund aufgenommen hatte.

Ein weiterer Hundehalter konsultierte aus demselben Verdacht gestern seinen Tierarzt und ließ seinen kleinen Freund untersuchen.

Gegenüber unserer Redaktion sagte er, der Mediziner habe dazu geraten, verdächtige Funde beim Veterinäramt des Märkischen Kreises abzugeben und analysieren zu lassen.

Hundebesitzer, heißt es, müssten nach den mysteriösen Funden besonders auf der Hut sein.