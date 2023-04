Humorvoller Blick auf Probleme: Brückensprenger-Set und Comic-Figur

Von: Susanne Kornau

Die Brücke steht, bis sie fällt: Jens Michael und Susanne Henrich-Michael nähern sich dem leidigen Thema mit Humor. Auch Thomas Tetzlaff (r.) setzt auf die Kraft des befreienden Lachens: Sein Brücken-Bauer bringt’s auf den Punkt. © Kornau

Das Brückenproblem ist ernst, aber gerade deshalb ist ab und zu ein befreiendes Lachen nötig. Also hat sich ein kreatives Trio ganz eigene Gedanken gemacht.

Lüdenscheid – Im Zug nahm die Idee Fahrt auf. Von Berlin ging’s zurück Richtung Lüdenscheid, was bekanntlich auf allen Wegen dauert. Man hatte also Zeit. Silvester war’s, die Stimmung leicht gedrückt und etwas explosiv. Ein Ventil musste her. Etwas, das man, wie all die anderen Leidensgenossen, dringend gebrauchen konnte. Was man getrost in die Luft jagen könnte, wenn einem danach ist. So entstand die Idee, ein Brückensprenger-Set zu entwickeln. Eine Miniaturausgabe des maximalen Problems vor Ort. Ein Vorschlag, mit dem täglichen Frust umzugehen, indem man ihn einfach mal weg lacht.

„Manchmal hilft nur noch Humor“, findet Jens Michael. Der 56-Jährige ist gemeinsam mit seiner Frau Susanne Henrich-Michael das Kerngehäuse von apfel.media, einer in Lüdenscheid und der Region fest verwurzelten Kreativ-Agentur. Zudem berät er eine Bundesverwaltung in Berlin, was ihn öfter in die Hauptstadt führt. Gemeinsam mit Grafiker Thomas Tetzlaff (58), Betriebsleiter in einer Werbetechnik-Firma in Hückeswagen, schuf das Trio bei der Gelegenheit noch eine Kunstfigur, über die sich der Lüdenscheider stellvertretend Luft machen darf: den Brücken-Bauer. Nein, keine Karikatur des einen, sondern einen ganz anderen: Dieser Sauerländer ist Landwirt mit Bart und Blauhemd, bestellt sein Feld unweit der Beton-Ruine und kommentiert Probleme so wortkarg wie treffend. „Es soll nicht boshaft ‘rüberkommen, sagt Zeichner Thomas Tetzlaff: „Lieber mal lächeln, als sich noch mehr zu ärgern.“

„Sind gerne Lüdenscheider“

Alle drei sind Lüdenscheider aus Überzeugung. Auch wenn der eine in Iserlohn geboren wurde und die anderen nach der Wende viele Jahre in Leipzig gelebt und gearbeitet haben. Nun sind alle hier und entschlossen, die guten Seiten der Stadt zu sehen. „Lüdenscheid muss man wollen“, findet Susanne Henrich-Michael. Und auch aus diesem Slogan ist schon eine kleine Aufkleber-Serie entstanden. Diese Dinge werden bislang verteilt, nicht verkauft. Geld verdient wird mit Kunden aus nah und fern. Die Phänomenta, der Märkische Kreis, Siku, Messekataloge etwa für die nächste Eurobike in Frankfurt – großartig, sehr vielfältig und sehr, sehr inspirierend sei die Arbeit, sagt Susanne Henrich-Michael (53), Grafikerin und Stadt-Fan. „Wir sind gerne Lüdenscheider“, betont sie: „Die Stadt muss man nehmen, wie sie ist.“ Mitsamt der toten Wilhelmstraße und den Plastikblumenkugeln, die jetzt, im Frühling, wieder hängen. Auch wenn man manchmal einfach irgendetwas sprengen möchte, damit Neues entstehen kann.

Deshalb will man in den nächsten Tagen rumfahren und rund 20 Brückensprenger-Sets an entscheidenden Stellen verteilen. Das ist natürlich etwas heikel, weil die ausgeklügelte Miniatur dank des Tischfeuerwerk-Zündmechanismus’ – „die heißen wirklich Brückenzünder“ – nur unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen in die Luft gejagt werden darf. Doch wer’s bekommt, dem traut man den bedachten Umgang mit Herausforderungen wohl zu. Im Zweifel darf das kompakte Paket mit Sichtfenster auch einfach als Kunst an die Wand. Im Begleittext dazu steht: „Und wenn Dein Frust durch Stau, Lärm, Verspätung und Lieferschwierigkeiten mal wieder so richtig groß ist? Du weißt, dass Du eine Brücke sprengen könntest. Aber Du musst ja nicht.“

Es. Muss. Doch. Gehen. Der Brücken-Bauer darf, was der Bürger gerne möchte. Der Comic-Landwirt hat das Zeug zur neuen Kult-Figur. © apfel-media