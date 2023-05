Humboldtstraße ab Montag nur noch Einbahnstraße

Seit Ende Januar ist der Bürgersteig entlang der Bruchsteinmauer an der Humboldtstraße gesperrt, weil Steine herausgebrochen waren. Nun wird saniert. Das geht nicht ohne erhebliche Verkehrsbehinderungen. © Cedric Nougrigat

Mauerbruch mit Folgen: Um die Bruchsteinbegrenzung der Humboldt-Villa zu sanieren, wird ab Montag die Humboldtstraße halbseitig gesperrt. Autofahrer müssen sich somit auf weitere Umwege im Stadtgebiet einstellen.

Lüdenscheid - Ende Januar waren einige Steine aus der zur Humboldtvilla gehörenden Bruchsteinmauer herausgebrochen (wir berichteten). Am Montag, 22. Mai, beginnt nun die Sanierung. Weil die Humboldtstraße für die Dauer der Arbeiten halbseitig gesperrt werden muss, müssen sich Verkehrsteilnehmer für die nächsten sechs Wochen auf teilweise weiträumige Umleitungen einstellen. Darauf weist der städtische Fachdienst Bauservice hin.

Zwei Umleitungen eingerichtet

Sowohl der Gehweg, der unmittelbar vor der Villa verläuft, als auch die bergauf führende Fahrspur der Humboldtstraße werden über die gesamte Länge der Mauer gesperrt. Der Verkehr werde an der Baustelle vorbeigeführt – allerdings nur in Fahrtrichtung Werdohler Straße. Damit werde die Humboldtstraße also ab Montag unmittelbar nach den Einmündungen zur Kerksigstraße und zum Christine-Schnur-Weg zur Einbahnstraße.



Verkehrsteilnehmern ist es dann nicht mehr möglich, von der Werdohler Straße auf die Humboldtstraße zu gelangen. Auch das Rechtsabbiegen von der Kluser auf die Humboldtstraße ist während der Bauarbeiten nicht mehr erlaubt. Hinzu kommt: Wer von der Kamp- auf die Humboldtstraße fahren möchte, darf ausschließlich nach links abbiegen. Entsprechende Beschilderungen weisen auf die jeweiligen Regelungen hin.



Es werden zwei Umleitungen eingerichtet:

. U15: Pkw-Fahrer, die in Richtung Kluse unterwegs sind, werden über die Werdohler, Kluser und Wiesenstraße geführt. Dagegen müssen Lkw die Umleitung über die Werdohler Straße, Lennestraße und Altenaer Straße fahren.



. U16: Aus Fahrtrichtung Kluse werden Pkw- und Lkw-Fahrer über die Werdohler Straße, Hochstraße und Sauerfelder Straße auf die Altenaer Straße umgeleitet.