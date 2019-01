Am 1. Februar wird's ernst: Humboldt 4c öffnet

Lüdenscheid - Die ersten Tastaturen klappern schon, in den früheren Weinregalen liegen Batterien, Briefumschläge und andere Büromaterialien, hinterm Fenster im ersten Stock wird getagt – die Schnupperphase im Humboldt 4c läuft.

Am 1. Februar aber wird’s ernst, dann feiert das „Coworking, Community, Conference, Catering“-Konzept (Humboldt 4c) offiziell Eröffnung.

Bei einem Tag der offenen Tür (11 bis 18 Uhr) können sich Neugierige und Interessierte ein Bild von den Räumen und den Möglichkeiten machen. Der Lüdenscheider IT-Unternehmer Jens Braeuker, der seine Idee vom Arbeiten, Lernen und Konferieren unter einem Dach in dem größeren Teil der Humboldt-Villa gerade weiter verfeinert, erzählt von großer Resonanz auf das Angebot.

Doch was sich am Ende in Form von Kurzzeit-Mietverträgen für die Nutzung kleinerer oder größerer Räume niederschlägt, bleibe abzuwarten.

Für den Alltagsbetrieb im Humboldt 4c gibt es zwei Ansprechpartner: Mihaela Prisacari (Administration) und Kai Trappe (technischer Support). Die große Resonanz auf einen anderen Aufruf lässt sich hingegen schon konkretisieren: Mehr als 20 Künstler, die freie Wände als Ausstellungsfläche für ihre Werke nutzen wollten, meldeten sich – auch das ist etwas, von dem alle Beteiligten profitieren. Sieben habe man erst einmal den Zuschlag erteilt, freut sich Braeuker.

Was er aber auch gemerkt hat: Früher war die Hemmschwelle offensichtlich groß, die denkmalgeschützte Villa überhaupt zu betreten. Vielen hätte er das Gebäude inzwischen gezeigt, die sich vorher einfach „nicht getraut“ hätten.

Mit dem neuen Konzept hält jetzt auch ein neues Image Einzug – was für das Restaurant bekanntlich ebenso gilt. „Es ist so vieles links und rechts zu erledigen“, hat Jens Braeuker in den letzten Wochen gespürt. Nicht nur auf ihn kommt jede Menge Neues zu – bis hin zum einschlägigen Szene-Vokabular.

Ein Ziel neben anderen: Gründer ins Humboldt 4c zu holen, die dort nicht nur eine Büroadresse fänden, sondern bestenfalls auch Mentoren und Gleichgesinnte. Ergänzt werden die Ideen durch einen Veranstaltungskalender, der künftig den Lern-Aspekt abdeckt.

Für sich selbst kann Jens Braeuker jedenfalls guten Gewissens sagen, dass er allein durch den Aufbau seines Coworking-Projekts selbst allerhand Neues lernt: „Das ist der Hammer.“ Und das alles ohne festen Schreibtisch: „Wo ich sitze, ist mein Arbeitsplatz.“