"Aufguss" vor ausverkauftem Kulturhaus

Lüdenscheid - „Die wichtigsten Entscheidungen sind alle in der Sauna getroffen worden.“ Nach dieser Devise handeln alle Beteiligten in der Boulevard-Komödie „Aufguss“, die in einer Produktion des Tournee-Theaters Thespiskarren und des Theaters an der Kö in Düsseldorf vor ausverkauftem Haus im Theatersaal des Kulturhauses zu sehen war.

Während Waschmittelhersteller Dieter (Hugo Egon Balder) seine Lebensgefährtin Mary (Madeleine Niesche) mit Samenspender The Brain (Jens Hajek) bekannt machen will, der ihr ein Kind schenken soll, wozu Dieter die „Tinte auf dem Füller“ fehlt, will Kinderklinikleiter Lothar (René Heinersdorff, der das Stück zudem schrieb und inszenierte) mithilfe seiner attraktiven Assistentin Emelie (Jeanette Biedermann) eine Spende finanzieller Natur aus dem potenten Waschmittelmogul herauspressen.

Das Treffen aller fünf Protagonisten, die sich teilweise zunächst gar nicht persönlich kennen, in einem Wellness-Hotel mit Sauna entfaltet sich zu einer Boulevard-typischen Orgie an Verwechslungen und Missverständnissen, die sich insbesondere in frivoler Hinsicht um die Art der beiden ganz unterschiedlichen Spendenabsichten ranken. Sicherlich erfindet René Heinersdorff das Boulevard-Komödien-Rad nicht neu, denn sein Stück bezieht seinen Reiz genretypisch vor allem aus den Missverständnissen und frivolen sprachlichen Zweideutigkeiten, die immer wieder für Amüsement im Publikum sorgen.

So wird im Laufe des Stückes nicht nur der Klinikchef für den Samenspender und The Brain für den finanzkräftigen Unternehmer gehalten – dass auch Dieter und Emelie sowie Mary und „The Brain“ sich in amouröser Hinsicht bereits kennen, macht die Sache nicht weniger verzwickt. Das Gerüst aus Beziehungsgeflechten und Missverständnissen ist so dicht gesponnen, dass die Zuschauer schon am Ball bleiben müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Dabei sind die guten Darsteller eine sichere Bank, die den Theaterabend perfekt machen. Hugo Egon Balder ist als Dieter genau so, wie man den Moderator und Comedian von seinen Fernsehauftritten, zum Beispiel im Dauerbrenner „Genial daneben“, kennt und schätzt. Für die dicken Fettnäpfchen, in die sein Charakter im Stück in Bezug auf seine Lebensgefährtin immer wieder tritt, kann man dem Schwerenöter kaum böse sein.

Jeanette Biedermann gibt auf überzeugende Weise die Büromaus, die ihren Chef Lothar immer wieder in seinen Bemühungen um eine Geldspende auf erfolgreichere Pfade führen möchte, und Jens Hajek hat als Samenspender ohnehin die Lacher auf seiner Seite. Das Ensemble lieferte an diesem Sonntagabend solide, kurzweilige Unterhaltung und wurde dafür im seit längerer Zeit mal wieder ausverkauften Theatersaal mit lang anhaltendem Applaus belohnt.