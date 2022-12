Spendenaktion bei Waldweihnacht: Lüdenscheider SGV-Hüttenwartin kämpft für kranken Urenkel

Von: Leon Malte Cilsik

Im Mai musste Ole mit Bauchschmerzen von der Tagesmutter abgeholt werden. Ab da überschlugen sich die Ereignisse. Sechs Chemoblöcke hat er bereits hinter sich. © DKMS

Vor sechs Monaten wurde beim anderthalbjährige Ole die Diagnose akute Leukämie gestellt. Er braucht eine Stammzellenspende. Bei der SGV-Waldweihnacht kämpft seine Uroma darum, das Thema Blutkrebs bekannter zu machen. Die Veranstaltung ist dabei nur der Auftakt einer Spendenaktion, an der sich Oles gesamte Familie beteiligt.

Lüdenscheid – Eigentlich sollte es bei der Waldweihnacht des Sauerländischen Gebirgvereins (SGV) an der Homert am Samstag darum gehen, mit Beleuchtung, Glühwein und Musik eine weihnachtliche Atmosphäre auf der höchsten Erhebung des Stadtgebiets einkehren zu lassen. Und das ist auch weiterhin so, doch bekommen die Feierlichkeiten noch eine weitere Bedeutung: Sie werden zum Auftakt einer Informations- und Spendenaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und konkret für den anderthalbjährigen Ole, wie SGV-Hüttenwartin Inge Kittler erzählt. Denn bei Ole wurde vor sechs Monaten die Diagnose akute Leukämie gestellt und er ist auf eine Stammzellenspende angewiesen.

Kittler ist Oles Uroma und hat sich beim SGV dafür eingesetzt, dass sämtliche Einnahmen der Waldweihnacht der DKMS zugutekommen. Und sei dabei sofort auf große Zustimmung gestoßen. „Wir wollen für Ole kämpfen, indem wir möglichst viel Aufmerksamkeit auf das Thema lenken“, sagt die Hüttenwartin.

Inge Kittler ist seit vielen Jahren die Hüttenwartin des SGV an der Homert. In diesem Jahr sollen die Einnahmen der Waldweihnacht der DKMS zugutekommen. © cilsik

Während Oles Mutter mit ihrem Sohn inzwischen in Heiden bei Borken wohnt, sind viele seiner Verwandten nach wie vor in Lüdenscheid ansässig. Und wollen sich von hier aus für Ole einsetzen – in der Bergstadt soll künftig bei verschiedenen Gelegenheiten und Orten für die DKMS geworben werden – die Waldweihnacht ist da nur der Auftakt.

Die Waldweihnacht Nach zwei Jahren Pause freut sich der SGV darauf, am Samstag, 3. Dezember, bei Glühwein, Grillwurst und Lagerfeuer die Waldweihnacht am Homertturm zu feiern. Direkt zu Beginn – bei Einbruch der Dämmerung gegen 16.30 Uhr – will der noch junge Chor Chornetti die Besucher mit seinem Gesang erfreuen. Im weiteren Verlauf wird das Altenaer Blasorchester zu hören sein. Zudem können sich auch Besucher mit Gedichten und Geschichten aktiv am Programm beteiligen. Sämtliche Einnahmen kommen in diesem Jahr der DKMS zugute.

Viele Irrtümer bei der Stammzellenspende

„Beim Thema Stammzellenspende gibt es einfach noch zu viele Irrglauben. Die Registrierung ist kostenlos und wirklich einfach. Auch die Spende an sich ist oft weitaus weniger kompliziert, als viele annehmen. In 90 Prozent der Fälle braucht es nicht einmal eine OP“, sagt Kittler und verweist dabei auf Infomaterial der DKMS.

Spenden kann demnach jede Person zwischen 17 und 55 Jahren, bestimmte Ausnahmen gelten beispielsweise im Fall chronischer und schwerer Erkrankungen oder einer regelmäßigen Medikamenteneinnahme. Das Registrierungsset kann kostenlos online bestellt werden, danach braucht es nur noch einen Wangenabstrich für die Aufnahme in die Spenderkartei. Nachdem ein „Match“ noch einmal durch eine Blutprobe bestätigt wurde, können die Stammzellen entnommen werden.

Laut DKMS geschehe dies in 90 Prozent der Fälle peripher über die Armvenen, das Verfahren (Apherese) ähnele dem einer Blutspende. In zehn Prozent der Fälle werden die Stammzellen aus dem Knochenmark entnommen. Dazu ist ein „kleiner operativer Eingriff“ unter Vollnarkose notwendig, wie es vonseiten der DKMS heißt. Die letztendliche Stammzelltransplantation beim Patienten sei dann ungefähr vergleichbar mit einer Bluttransfusion.

„Mit unserer Aktion möchten wir Oles Überlebenschancen und die aller anderen Patienten erhöhen, die auf eine Stammzellenspende warten. Je mehr Spender, desto besser stehen sie“, sagt Kittler. Auch die Einnahmen der Waldweihnacht könne die DKMS gut gebrauchen: „Die für Spender kostenlose Registrierung ist für die DKMS natürlich trotzdem mit Kosten verbunden.“ 40 Euro sind es nach Angaben der Spenderkartei, die dafür Geldzuwendungen gut gebrauchen könne. „Ole und tausende andere Menschen sind darauf angewiesen, dass es immer weitergeht. Es kann nicht genug Spender geben“, betont Kittler.

Spenden und Registrieren

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung gibt es auf der DKMS-Webseite oder auf Instagram (sei_oles_held). Das DKMS-Spendenkonto hat die IBAN: DE51 7004 0060 8987 0004 31, Verwendungszweck: WOI 001, Ole.

„Werde Oles Held und teile diesen Aufruf, der unser Leben bedeuten kann. Von Herzen danke“, schreibt Oles Mutter auf der Webseite. Über 750 Menschen sind dem Aufruf bereits gefolgt und haben sich unter dem Motto „Sei Oles Held“ registriert.

Die Deutsche Knochemarkspenderkartei Die 1991 in Deutschland gegründete DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Nach Angaben der Spenderkartei erhält in Deutschland alle 12 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, weltweit alle 27 Sekunden. Blutkrebs ist nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Viele Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben. In der DKMS sind mehr als 11,5 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert, bis heute hat die Organisation nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Stammzellspenden vermittelt. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv.