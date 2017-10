Weihnachtsmarkt: „Hütten“-Wanderung zum Eulenweg

Die Planungen für den Altstadt-Weihnachtsmarkt kommen in großen Schritten voran. Am Montag traf sich der harte Kern des Vorbereitungsteams wieder zu einer Besprechung.

Lüdenscheid - Es wird ein wahres Wanderdorf: Einige der nagelneuen Holzhütten, die vom 8. bis 10. Dezember rund um die Erlöserkirche Weihnachtsmarktatmosphäre schaffen sollen, werden ihre Premiere bereits eine Woche vorher erleben.

Zehn bis zwölf Hütten werde man für den Adventsbasar der Adolf-Reichwein-Gesamtschule zur Verfügung stellen, verkündete Willi Denecke beim Vorbereitungstreffen am Montag in der Altstadt-Begegnungsstätte „Der kleine Prinz“. Das kleine Weihnachtsdorf vor Ort soll der Gesamtschule in diesem Jahr als Ausweichquartier zumindest für einen Teil des Adventsbasars dienen. „Das wird ein Riesenkraftakt“, sagte Denecke aber auch. Denn die zeitliche Nähe bedeutet für den Hüttenbauer ein dichtes Programm. Sonntags müssten die Hütten am Eulenweg ab- und rund um die Erlöserkirche nach und nach wieder aufgebaut werden.

Doch weil für 17 von 34 Hütten eine Förderung beantragt worden sei, sei das Teil des Deals. Geförderte Hütten müssten für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Das geschehe allerdings schmucklos: „Wir stellen die Hütten ‘nackt’ an die Reichwein-Gesamtschule.“

Die eigene Hüttendeko sowie die Gestaltung des Umfeldes samt beleuchteter Eingangstore war ein weiteres Thema des Treffens am Montag. Es gibt einen Stellplan der Hütten rund um die Kirche, und er gehe davon aus, sagt Willi Denecke, das Wunschziel 34 auch erfüllen zu können. Für die beiden letzten Hütten gebe es noch mehrere Bewerber. Zeitlich unter Druck steht die Gruppe insofern, als für die geförderten Hütten noch kurzfristig fünf Angebote eingeholt werden müssen. Das sei „ein bürokratisches Monster“. Für die freien Hütten sei ein Teilauftrag bereits erteilt.

Während das große Ganze auf dem Weg ist, stehen noch viele Gespräche an: mit dem STL über die Müllentsorgung, mit der Kirche über die Nutzung der Infrastruktur, mit weiteren Sponsoren, mit Chören und Musikern, die erste Zusagen für ein Rahmenprogramm gegeben haben. Tenor: „Es läuft.“