"Hüne aus Lüdenscheid": Nicolas Kolerski tritt bei Mister-Germany-Wahl an

"Bootcamp" in Ägypten

+ © PEN Fotografie Nicolas Kolerski beim Fotoshooting auf einem Kamel. © PEN Fotografie

Lüdenscheid - Nicolas Kolerski will Mister Germany werden. Dafür gibt er alles. Im ägyptischen Ferienort Hurghada bereitet sich der junge Lüdenscheider mit 15 Mitbewerbern auf die Wahl am kommenden Samstag in einem Hotel an der Mecklenburgischen Seenplatte vor. Anders als am Roten Meer bleiben dann aber die Klamotten an.