Sitzung im Rathaus

+ © Thomas Machatzke Mit dem Hotel zur Post geht es voran. Ein vorläufiger Pachtvertrag ist abgeschlossen. © Thomas Machatzke

Das Hotel zur Post ist am Dienstag im Bau- und Planungsausschuss Thema. Sowohl im öffentlichen als auch im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Schalksmühle – Auf vielen Ebenen geht es voran mit Blick auf den Umbau und Weiterbetrieb des von der Gemeinde erworbenen Hotels zur Post: Seit Wochen schon bereitet sich der neue Pächter Jochen Bernsdorf auf seinen Start im Oktober vor. Ab Oktober soll Bernsdorf sowohl wieder Zimmer vermieten können im Hotel als auch den normalen Restaurant- und Veranstaltungsbetrieb aufleben lassen.



Ein entsprechender Pachtvertrag ist nun kürzlich von der Gemeinde und Bernsdorf unterzeichnet worden. Allerdings ein befristeter, wie Bürgermeister Jörg Schönenberg auf Anfrage mitteilt. Schönenberg will nicht zu sehr ins Detail gehen, klar sei allerdings, dass der nun nach durchaus längeren Verhandlungen abgeschlossene Vertrag erst einmal bis zum Beginn der Umbaumaßnahmen gelte. Wann dies genau sein wird, hängt auch vom Verlauf der Sanierungsmaßnahmen an der Glörstraße ab. Erst wenn die abgeschlossen sind und Bernsdorf wieder den Gastrobetrieb im „Haus Glörtal“ aufnehmen kann, wird die Gemeinde den aufwendigen Umbau im Hotel zur Post in Angriff nehmen.



Nach Abschluss des Umbaus soll dann der Pachtvertrag endgültig und angepasst geschlossen werden, wie der Bürgermeister feststellt. Die Vertragsdetails werden dabei auch nach Feststehen der Kosten für den Umbau von der Politik zu bewerten sein. Klar ist: Die Pacht wird nach dem Umbau eine andere sein als vorher, wie das gesamte Hotel zur Post ein anderes Erscheinungsbild haben wird mit dem dann wohl deutlich größeren Biergarten zur Volme hin.



Hotel zur Post: Erste Planungsideen werden vorgestellt

Sei’s drum: In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses wird es am Dienstag im nicht-öffentlichen Teil um eben diesen Umbau des Hotels gehen. Dem Vernehmen nach sollen die potenziellen Planer des Umbaus im Ratssaal der Politik ihre Ideen vorstellen. Die Ausschreibung für den Umbau folgt dann natürlich noch im Nachgang. In welche Richtung es gehen kann und soll, das indes wird am Dienstagnachmittag ab 16.30 Uhr im nicht-öffentlichen Teil Thema sein.

Im öffentlichen Teil folgt ab 18 Uhr dann eine Bürgerinformation zum Stand der Planungen bei diesem für die Gemeinde durchaus ungewöhnlichen Projekt. Eine Kommune, die das zentrale Hotel in einem Ort durch einen Pächter betreiben lässt – das ist nicht der Normalfall. Das ist ein Schalksmühler Sonderfall zur Zukunftssicherung des Ortskerns. Ein Projekt, für das die Gemeinde bei Kauf und Umbau keine Kosten zu scheuen scheint.