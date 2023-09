Hot-Chip-Konsum mit fiesen Folgen in Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

In einer Schachtel, die in Form eines Sargs gestaltet wurde, sind ein Chip sowie ein Einmalhandschuh enthalten. Obwohl der Hersteller eine Abgabe nur an Erwachsene empfiehlt, wird der Snack auch an Kinder verkauft – ganz legal. © popovici

Die „Hot Chip Challenge“ hat die Bergstadt erreicht. Wie ein LN-Leser schildert, werde der gefährliche Snack an Kiosks auch an Minderjährige verkauft - ganz legal.

Lüdenscheid – Vor einigen Tagen warnte das Zeppelin-Gymnasium auf seinem Instagram-Kanal vor der sogenannten „Hot-Chip-Challenge“. Ein konkreter Fall war an der Schule zwar bis dato nicht bekannt geworden, aber Schulleiter René Jaques sprach davon, dass die gefährliche Tiktok-Mutprobe derzeit in der Bergstadt wohl schon die Runde machen würde (wir berichteten). Nun meldete sich LN-Leser Kay-Jörg Kawi in der Redaktion und schilderte die Erfahrungen, die seine Familie mit dem fragwürdigen und gefährlichen Trend gemacht hat.

Kawis Kinder (10 und 11 Jahre alt) hatten nämlich – mutmaßlich von Gleichaltrigen und Tiktok-Videos dazu animiert – nach einem Hot Chip gesucht und waren in einem Lüdenscheider Kiosk auch fündig geworden. Und obwohl der Hersteller des angeblich schärfsten Chips der Welt auf der Verpackung einen Hinweis auf einen Verkauf nur an Volljährige aufführt, wurde den Kindern der einzeln verpackte Chip verkauft. Das Unglück nahm seinen Lauf. „Die Kinder hatten sich den Chip geteilt, ihn in der Mitte durchgebrochen. Weil das ohne den Schutzhandschuh aus der Packung geschah, kam es zu massiven Hautrötungen“, erzählt Kay-Jörg Kawi.

Nach dem Verzehr hätten seine Kinder sich „die Seele aus dem Leib gekotzt“. Kawi, der als Leiter der Feuerwehr-Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein auch in der Erstrettung erfahren ist: „Bei dem was da passierte, war jederzeit auch die Gefahr gegeben, dass die Kinder an ihrem Erbrochenen hätten ersticken können!“ Man sei nicht umhin gekommen, die Kinder medizinisch versorgen zu müssen. Mittlerweile ginge es ihnen wieder gut, aber der Familienvater möchte andere Eltern nochmals dazu aufrufen, genauer hinzuschauen, die „Hot-Chip-Challenge“ keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen.

Ordnungsamt und Polizei ohne Handhabe

Der Kioskbetreiber, der Kawis Kindern „den Mist“ verkauft hatte, sei überdies dafür nichtmal zur Verantwortung zu ziehen. „Der Verpackungsaufdruck mit der Altersempfehlung für den Chip ist nicht verbindlich. Jedes Kind kann das ganz legal im Laden kaufen. Hier wird etwas impliziert, das überhaupt keine Gültigkeit hat“, sagt Kay-Jörg Kawi.

Der Familienvater wandte sich auch an das Lüdenscheider Ordnungsamt und wollte wissen, welche Handhabe die Stadt habe, um den Verkauf des gefährlichen Snacks an Minderjährige zu stoppen. Das Ergebnis dieser Anfrage ist allerdings erschreckend ernüchternd. „Tatsächlich haben wir keine rechtliche Handhabe, um hier tätig zu werden. Es wurde nicht gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Besonders scharfe Speisen tauchen nicht im Jugendschutzgesetz auf“, sagt Stadtsprecher Sven Prillwitz. Die Altersempfehlung des Herstellers sei nicht bindend. Man könne nur an die Verkäufer des Chips appellieren, ihn Minderjährigen nicht zugänglich zu machen. „Ob man da als Geschädigter zivilrechtlich etwas machen kann, ist auch nicht klar“, sagt der Stadtsprecher.

Auch von Seiten der Polizei im MK bestehe laut Lorenz Schlotmann derzeit keine Möglichkeit, hier einzugreifen. Der Polizeisprecher verweist auch auf das Jugendschutzgesetz. „Bei Tabakwaren oder Alkohol gibt es gesetzliche Grundlagen, was die Abgabe angeht. Bei alkoholfreien Energy-Drinks oder eben diesen Chips ist das nicht der Fall“, erklärt Schlotmann. Aber: „Nachdem, was man über diverse Zwischenfälle mit den Chips hört, muss man ausdrücklich davor warnen. In Kinderhände gehören die sicherlich nicht“, so Schlotmann.

Für die Lebensmittelaufsicht des Märkischen Kreises sei die „Hot-Chip-Challenge“ ein klarer Fall, wie Kreissprecher Alexander Bange sagt. „Dieses Produkt ist ganz regulär im Handel erhältlich, und es gibt auf der Verpackung entsprechende Warnhinweise.“ Somit sei die Lebensmittelaufsicht im Kreis nicht zuständig. Auch habe man laut Alexander Bange beim Märkischen Kreis bisher keine Erkenntnisse über Zwischenfälle in Verbindung mit der Tiktok-Mutprobe.