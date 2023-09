Hot Chip Challenge auf Tik-Tok: Lüdenscheider Schule warnt

Von: Fabian Paffendorf

Tortilla-Chips für Hartgesottene stehen im Mittelpunkt eines bedenklichen Social-Media-Trends. © Imago

Das Zeppelin-Gymnasium warnt vor einem fragwürdigen Tik-Tok-Trend. Die gefährliche Mutprobe sorgte in anderen Städten schon für Notarzteinsätze.

Lüdenscheid – Der fragwürdige und gefährliche Tik-Tok-Trend um die „Hot Chip Challenge“ hat offenbar nun auch Lüdenscheider Schulen erreicht. Weil es im Zusammenhang mit einer Mutprobe um den schärfsten Tortilla-Chip der Welt bereits an anderen deutschen Schulen zu Notarzteinsätzen kam, warnt jetzt auch das Zeppelin-Gymnasium über seinen Instagram-Kanal vor dem Trend.

Zwar sei es laut Schulleiter René Jaques bisher am Staberg noch zu keinem konkreten Fall gekommen, bei dem Schüler mit diesen Chips – die nur an über 18-Jährige verkauft werden dürfen – erwischt worden seien. Dennoch habe man über das Netzwerk der Lüdenscheider Schulen bereits gehört, dass die „Hot Chip Challenge“ derzeit bei Kindern und Jugendlichen der Bergstadt ein Thema sei.

„Unseres Wissens nach gab es schon Fälle, bei denen Schülern solche Chips angeboten worden sind. Allerdings abseits des Schulgeländes, im Bus oder an der Haltestelle“, erklärt René Jaques. Da man in vergangener Zeit immer wieder Störungen des Schulalltags durch wechselnde Tik-Tok-Trends wahrgenommen habe, wolle man nun in Sachen „Hot Chip Challenge“ präventiv warnen. „Da unsere Schulhomepage im Moment eine Baustelle ist – dort werden einige Änderungen vorgenommen – haben wir uns diesmal entschlossen, die Warnung über Instagram abzusetzen“, erklärt der Schulleiter des Zeppelin-Gymnasiums.

Karton in Sargform

Hinter der „Hot Chip Challenge“ und dem Produkt selben Namens steckt der Snack-Hersteller Hot Chip S.R.O aus Tschechien. Vertrieben werden die Chips in Deutschland über die Lekkertrade GmbH aus Hannover. Bei einigen Supermärkten, bei Onlinehändlern oder auch an Kiosken sind die Chips, die einzeln verpackt und mit Einmalhandschuhen in kleinen sargähnlichen Verpackungen angeboten werden, für rund zehn Euro erhältlich. Allerdings wird auf der Verpackung ausdrücklich auf einen Verkauf nur an Volljährige hingewiesen. Die Käufer erwartet im Inneren des kleinen Pappsargs auch eine Anleitung, die unter anderem dazu auffordert, das Verzehren des Snacks als Mutprobe mit Freunden zu inszenieren und die Erfahrungen mit dem Hashtag #hotchipchallenge versehen, als Video ins Internet hochzuladen. Als Ansporn dazu wird mit Gewinnen gelockt. Unter anderem können Teilnehmer laut Werbung ein neues iPhone gewinnen.

Wie gefährlich der Verzehr des Chips tatsächlich ist, lässt sich schon durch den mitgelieferten Handschuh erahnen. Weil der Mais-Tortilla mit einem extrem scharfen Gewürzpulver ist, kann sogar der Hautkontakt mit dem Snack zu Irritationen und Rötungen führen. Hauptbestandteil des Pulvers ist ein Gewürz, dass aus der Carolina Reaper, der schärfsten Chilischote der Welt, gewonnen wird.

In Internetforen wird über brennende Schmerzen im Mund, Atemwegsreizungen, Sichttrübungen, Magen und Kreislaufbeschwerden und Erbrechen nach Verzehr berichtet. Erst in der vergangenen Woche mussten mehrere Kinder an einer Schule in Euskirchen medizinisch behandelt werden, nachdem sie in Kontakt mit den Chips gekommen waren.