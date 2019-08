Horror-Rechnung der Stadtwerke! Frau soll 3.000 Euro bezahlen - obwohl sie längst weggezogen ist

Caroline Kynast vor ihrem ehemaligen Haus in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Eine Frau soll mehr als 3.000 Euro für den Wasserverbrauch in einem Haus bezahlen, in dem sie gar nicht mehr wohnt. Ende April ist die Lüdenscheiderin nach Malta ausgewandert. Jetzt bekam sie unerfreuliche Post von ihrem Energieversorger.

Die Schlussrechnung der Stadtwerke Lüdenscheid erreicht Caroline Kynast im sonnigen Malta. Seit dem 30. April lebt die ehemalige Lüdenscheiderin auf der Mittelmeer-Insel. Ihr Haus an der Altenaer Straße steht anschließend leer – bis ein Käufer für das Anwesen gefunden war.

Wasserzähler abgelesen und Werte gemeldet

Noch einmal – Anfang August – ist die erfolgreiche Agenturinhaberin und Mode-Bloggerin in Lüdenscheid-Dünnebrett, um den schmucken Bau an die neuen Eigentümer zu übergeben. Dabei wird auch der Wasserzähler abgelesen und der Stand an die Stadtwerke gemeldet – nichts Auffälliges, denken alle. Zählerstand: 617.

+ Die Rechnung der Stadtwerke. © Stefan Herholz Caroline Kynast hofft sogar auf ein kleines Guthaben. Diese Rechnung hat sie aber ohne die Stadtwerke gemacht. Die Forderung des Energieversorgers: 3.130,33 Euro.

Plötzlich taucht zweiter Wasserzähler auf

Nach dem ersten Schock ist für die Auswanderin war schnell klar, dass hier ein Fehler vorliegen muss. Ihre Recherche ergibt: Auf der Rechnung taucht ab dem 13. Mai 2019 ein zweiter Wasserzähler auf. „Ich soll in meinem alten Haus für einen Zähler bezahlen, der sich nachweislich überhaupt nicht in dem Haus befindet“, schlussfolgert sie.

+ Der Wasserzähler ist noch vorhanden, obwohl er nach Angaben der Stadtwerke ausgetauscht wurde. © Caroline Kynast Schriftlich macht sie die Stadtwerke auf den Fauxpas aufmerksam, doch dort gibt man sich uneinsichtig: „In unserem System gibt es an der Adresse nur einen Hauptwasserzähler. Der Wasserzähler 3140245 wurde am 12. Mai 2019 durch den Zähler mit der Nummer 8HTL481... ausgetauscht [sic].“

Zähleraustausch, obwohl das Haus leerstand?

Caroline Kynast ist fassungslos. „Wie konnte ein Zähleraustausch in meinem ehemaligen Haus geschehen, wenn das Haus doch leer steht?“, fragt sie. Außerdem sei bei der Übergabe an die neuen Eigentümer der angeblich ausgetauschte Wasserzähler doch vorhanden gewesen.

+ Caroline Kynast vor ihrem ehemaligen Haus in Lüdenscheid. © www.carolinekynast.com/ Die Ex-Lüdenscheiderin wähnt sich im falschen Film, will es genau wissen und lässt sich die Dokumente über den vermeintlichen Zähleraustausch zukommen. Tatsächlich hat die Dienstleistungs-Tochter Enervie-Vernetzt einen neuen Wasserzähler installiert – allerdings nicht an ihrer Adresse Altenaer Straße 269, sondern beim Nachbarn – Altenaer Straße 269a.

Stadtwerke bleiben dennoch hart

Die Stadtwerke bleiben dennoch hart und schreiben: „Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Zählerstände von Ihnen selbst abgelesen wurden und dementsprechend wurde die Schlussrechnung erstellt. Laut unserer Verbrauchsermittlung betrachten wir die Abrechnung als korrekt.“

+ Der abgelesene Wasserzähler bei der Hausübergabe am 5. August. Deutlich zu erkennen ist die Zählernummer. © Caroline Kynast Ganz schlüssig allerdings ist sie nicht. In den Jahren zuvor hat der Wasserverbrauch der Familie bei nur rund zehn Kubikmetern im Monat gelegen. Laut Stadtwerke-Logik hätten die Bewohner nun aber zwischen dem 13. Mai und dem 5. August 617 Kubikmeter Wasser verbraucht – und das, obwohl sie gar nicht zuhause waren. In der Rechnung über mehr als 3.000 Euro haben die Stadtwerke zudem wie üblich die Abwassergebühr für den Stadtentwässerungsbetrieb SELH mit abgerechnet – auf Basis des Frischwassserverbrauchs.

Anfrage der Redaktion bringt Wende

Caroline Kynast übergibt die Sache einem Anwalt. „Das ist nicht rechtens – und eine Frechheit dazu“, sagt die Neu-Malteserin. In ihrem Ärger wendet sie sich an die Lüdenscheider Nachrichten. Nachfrage der Redaktion bei Stadtwerke-Sprecher Andreas Köster. Wie kann das sein?

Stadtwerke: Adresszusatz wurde vergessen

Nach Angaben des Unternehmenssprecher ist der Auslöser für die Verwirrung eine kleine Unachtsamkeit des Monteurs, der den Wasserzähler beim Nachbarn ausgetauscht hatte. Er habe im Übergabeprotokoll fälschlicherweise die Hausnummer 269 statt 269a angegeben. Bei der elektronischen Übermittlung der Daten wird der Wasserzähler dann Caroline Kynast zugeordnet.

Stadtwerke entschuldigen sich für Fehler

„Das ist ein Fehler unsererseits. Die Rechnung ist obsolet. Da nichts verbraucht wurde, geht die Rechnung eher gegen null, oder Frau Kynast bekommt ein Guthaben heraus.“ Das werde die jetzt anstehende Korrekturrechnung ergeben. Caroline Kynast soll auch ein Entschuldigungsschreiben erhalten. „Ich entschuldige mich aber schon jetzt auf diesem Wege bei Frau Kynast für die Unannehmlichkeiten. Das sollte nicht passieren.“ Der Vorfall soll nun intern aufgearbeitet werden.

