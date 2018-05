Horringhauser Straße: Barriere bremst Radfahrer

Lüdenscheid - Seit mindestens acht Jahren, sagt Bernd-Jürgen Wiesen, setze er sich für freie Fahrradfahrt von der Horringhauser Straße auf die Noltestraße ein – bislang vergeblich. Zwar weist ein Schild vor der Brücke über die Brunscheider Straße darauf hin, dass Radler hier durchfahren dürfen. Doch ein Absperrgatter und hohe Bordsteine zwingen Wiesen und seine Mitradlerin Gaby Funke, die oft hier herfahren, zum Bremsen, Absteigen und Schieben.

„Ich hab’s telefonisch im Rathaus versucht, dann mit Fotos, dann mit einem schriftlichen Antrag – es passiert einfach nichts.“

Dabei müsse das Gatter nur ein wenig gekürzt oder wenigstens eine kleine Rampe am Bordstein gesetzt werden. Laut Auskunft aus der Stadtverwaltung sind Verkehrsplaner und Techniker des STL derzeit in der Stadt unterwegs, um solcherlei Probleme zu lösen – auch das an der Noltestraße. Wann für Abhilfe gesorgt ist, sei jedoch unklar.