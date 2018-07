2795 Euro für das Hospiz

Lüdenscheid - Satte 2795,05 Euro sind das Ergebnis eines Nachmittags zugunsten des Hospizes Lüdenscheid. Die Leiterin des Hospizes, Sabine Große, freute sich sehr über die Resonanz auf die Veranstaltung. „Für die aus dem Nachmittag resultierende Spende bedanken wir uns herzlich bei allen Beteiligten.“

Die Idee zu einem Nachmittag zugunsten des Hospizes kam Yvonne Stumpp, Mitarbeiterin der Einrichtung, vor etwa drei Monaten. Alle Mitarbeiter des Hospizes werden von Sabine Große, dazu eingeladen, alljährlich mindestens eine Benefizveranstaltung zugunsten des Hauses zu organisieren. Yvonne Stumpp setzte sich mit dem Lüdenscheider Fotografen Max Unterharnscheidt in Verbindung, der wiederum den Kontakt zur Lüdenscheider Musik-Combo „HonigMut“ knüpfte. Und so war schnell der Grundstein gelegt für die Veranstaltung „Ein Nachmittag für das Hospiz“, die am Sonntag rund um die Humboldt-Villa und das ehemalige Restaurant Kosmos stattfand.

Auch Marco Nipkow, derzeit noch zuständig für alle Angelegenheiten rund um die Humboldt-Villa, war schnell von der Idee begeistert und sorgte dafür, dass das ehemalige Restaurant sowie der Park kostenfrei für das Event genutzt werden konnte. Marco Sommerfeld von der „Platten Bulette“ stellte schließlich seinen Food-Truck zur Verfügung, wobei die Erlöse jedes verkauften Burgers dem Hospiz zugutekamen, und eine Gruppe mit acht American-Footballspielern der Sauerland Mustangs erledigten ehrenamtlich die Security sowie den Kartenverkauf am Eingang.

Das tolle Sommerwetter tat ein Übriges, um viele Menschen ganz unterschiedlichen Alters in den Park der Humboldt-Villa zu locken. Insgesamt zählten die Veranstalter mehr als 120 Gäste. Derzeit wird bereits intensiv am Umzug des Hospizes gearbeitet, das im Juli 2020 in der Bonhoefferstraße neu eröffnet werden soll. Ein sommerliches Konzert gaben schließlich die drei Musiker von „HonigMut“. Neben Sängerin Melina Fuhrmann und Gitarrist und Sänger Nando Andreas sorgte Patrick Honzig am Cajón für den Rhythmus. Während es sich die Besucher auf dem Rasen gemütlich machten, begeisterten die Künstler die Gäste, unter denen viele die Lüdenscheider Combo noch nicht kannten, mit einer Mischung aus Eigenkompositionen und individuell interpretierten Cover-Songs.

Der fünfjährige Louis, der fast alle Songs von „HonigMut“ auswendig kennt, durfte zusammen mit Melina Fuhrmann die Eigenkomposition „Schlafen seh’n“ singen. Darüber hinaus stellte die Band ihren neuen Song „Ich lebe für den Moment“ vor, in dem es darum geht, nicht mit der Angst vor dem Versagen das halbe Leben zu verschwenden. Der Song kam beim Publikum hervorragend an.