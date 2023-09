Honig-Rekordernte in Lüdenscheid: Bienen-AG unterstützt andere Projekte

Von: Susanne Kornau

Bienen und Imker haben viel Arbeit ins Produkt gesteckt. Das ist seinen Preis wert. Verkauft wird der Honig unter anderem bei Veranstaltungen wie hier im Naturschutzzentrum. © Rohlmann

Es war ein Jahr ganz nach dem Geschmack der Bienen: „Eine Rekordernte“ vermelden Gregor und Ulrike Rohlmann. Die beiden aktiven Naturschützer betreuen die „Bees for Nature“, wie die Bienen-AG des Zeppelin-Gymnasiums heißt. Sie helfen mit ihrer Arbeit gleich auf mehreren Ebenen.

Lüdenscheid – Und weil die Arbeit auf beiden Seiten des Bienenstocks so erfolgreich war, tun die Bienen einmal mehr gleich in mehrfacher Hinsicht Gutes: Der Erlös aus dem Honigverkauf wird beim Stadtfest weitergegeben und hilft somit wieder anderen. Alles, so lautet die übergreifende Botschaft, hängt miteinander zusammen.

Dass ihre Honigernte in diesem Jahr Rekordhöhe erreicht, erklären die Bienenfreunde so: Das Frühjahr sei lange kühl gewesen. Daher habe sich jedes der fünf Schulbienenvölker, das mit jeweils etwa 10 000 Bienen aus dem Winter kommt, auf eine Sommerstärke von 60 000 bis 80 000 Bienen entwickeln können. Und diese Massen fanden reichlich Nahrung, wie Rohlmanns wissen: „Denn durch den aufkommenden blütenreichen Bewuchs auf den ‘toten’ Borkenkäferflächen in den Wäldern gab es ein zusätzliches Pollen- und Nektarangebot durch Himbeeren, Brombeeren, großes Weidenröschen, Fingerhüte und noch vieles mehr.“ Weil die extreme Hitze weitgehend ausblieb, blieb das Blüh-Büfett lange stehen.

Verkauf auf dem Stadtfest

Am Ende konnte die Bienen-AG zwei leckere Sorten ernten. Und weiterverarbeiten: Im eigenen Schleuderraum wirkte der Sommer nach. Die Luft sei, schwärmen Rohlmanns, erfüllt gewesen vom Duft des Honigs und der Blütenvielfalt. Einen Verkaufsstand gab’s zuletzt bei der Eröffnung des Naturschutzzentrums MK im Oelken. Aber auch beim Stadtfest kann man den Honig, Teelichter und Deko aus echtem Bienenwachs sowie allerlei honigsüße Leckereien am Gemeinschaftsstand von „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ und „Bürgerenergie“ erwerben. Dort gibt’s die 500-Gramm-Gläser mit der cremig gerührten Ernte. Kleiner Tipp: „Der Frühjahrsblütenhonig ist etwas milder im Geschmack als der Sommerblütenhonig.“

Am Honig klebt auch sonst so mancher Nutzen. Seit gut zehn Jahren gibt es die Schul- imkerei, und in der Zeit habe man den Kindern viel mehr vermitteln können als die Bedeutung von Bienen und Insekten, mehr als Naturbegeisterung und kenntnisreiches Handeln ganz im nachhaltigen Sinne. Verantwortung, Einsatz, Hilfsbereitschaft gehören dazu. „Wir wollen die Idee des Ehrenamtes weitertragen“, erzählt Ulrike Rohlmann. Über die unterschiedlichen Projekte, die aus dem Verkaufserlös unterstützt werden, erfahren die Kinder vieles, wenn sich Initiativen und Vereine im Gegenzug vorstellen. Das öffnet den Blick – auch für Schattenseiten des Lebens. Natürlich fließt etwas von dem selbst erwirtschafteten Geld zurück in die AG-Arbeit sowie in den Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“. Mit zehn Cent pro Glas unterstützt man zudem das Netzwerk Blühende Landschaft, hilft einer Imkerinitiative in Sambia und, traditionell, wechselnden Lüdenscheider Initiativen. „Es geht nicht nur um bunte Blumen“, sagt Ulrike Rohlmann dann gerne: „Wir sind noch viel mehr!“

Auch auf Vorbestellung

Ein 500-Gramm-Glas kostet 7 Euro plus 50 Cent Pfand. Verkauft wird der Honig auch nach Vorbestellung unter der Mobilnummer 0170/8839080 am Mühlhagener Weg 13 in Lüdenscheid-Wettringhof.

Ein ganz betörender Duft durchzieht den Raum, wenn der Honig geschleudert wird. Aus Hygienegründen tragen die jungen Imker Hauben fürs Haar. © extern

Volle Konzentration beim Entdeckeln der Waben: Für die Honiggewinnung sind viele Schritte wichtig. © extern

Das Abfüllen des Honigs geschieht in Pfandgläser. © extern

Im Schulbienengarten haben die Bienenvölker den perfekten Standort zum Honigsammeln. © Bienen-AG/Rohlmann

Die Staudensonnenblume ist eine beliebte Trachtquelle. © extern

Mit der geeichten Waage wird der Honig auch für die Prämierung des Imkerbundes grammgenau abgewogen. Das Etikettieren unzähliger Gläser erfordert viel Fingerspitzengefühl, damit alles professionell aussieht. Der Stolz auf ihre Arbeit ist Adia, Sophia, Lucas, Gianna und den anderen anzusehen. © extern

Wie schmecken Farben? Imker wissen: „Der Honig schmeckt nach der Blütenvielfalt des Sommers und des Frühlings.“ © extern