Honig-Mut präsentiert Kunst gegen Bares in der Phänomenta

Lüdenscheid - Nach dem erfolgreichen Start der „Kunst gegen Bares“-Veranstaltung im Juni gibt es am Samstagabend die nächste Auflage: „Kunst gegen Bares 2.0“. Wie schon bei der Premiere gilt: Sechs Künstler, sechs Sparschweine – das Publikum entscheidet, wer mit wie viel Barem nach Haus geht.

Beginn ist um 20 Uhr in der Phänomenta, Einlass ab 19 Uhr. Die Bühne ist offen für alle Genres. Sechs Künstler aus den Bereichen Comedy, Musik und Poetry treten am Samstagabend jeweils zehn bis 12 Minuten auf. Jeder von ihnen hat am Ende der Show ein eigenes Sparschwein, welches die Zuschauer mit Geld füttern dürfen.

Denn so wird entschieden, wer „Kapitalistenschwein“ des Abends wird. „Das Geld, was in die jeweiligen Sparschweine kommt, geht eins zu eins an die Künstler“, sagt die Lüdenscheiderin Melina Fuhrmann, die gemeinsam mit Nando Andreas – sie bilden das bekannte Duo Honig-Mut – moderieren wird.

Das Bewusstsein, dass Bühnenkunst einen Wert hat, ist vielen Menschen in einer Zeit des preiswerten oder gar kostenlosen Herunterladens kultureller Inhalte aus dem Internet abhandengekommen, heißt es seitens der Veranstalter mit Blick auf die Reihe.

Gleichzeitig möchte man den Künstlern das Gefühl geben, dass sich eine gute Leistung auf der Bühne unmittelbar im Geldbeutel bemerkbar machen kann. Erfinder dieses deutschlandweit erfolgreichen Veranstaltungsformates ist Gerd Buurmann, unterstützt werden die Veranstalter von einer ganzen Reihe Sponsoren. Karten kosten an der Abendkasse 7,50 Euro.