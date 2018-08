Einladung an das "Home"-Team

Lüdenscheid - Am 27. September wird in Neuss der Jugendkulturpreis NRW 2018 verliehen. Alle zwei Jahre zeichnet der 1990 geschaffene Preis landesweit herausragende Kulturprojekte aus. Mit dabei sein wird diesmal eine Abordnung aus Lüdenscheid.

Mit dem Projekt „Home“ hat sich das Lüdenscheider Team beworben und ist eingeladen worden. Stolz schwingt in der Stimme mit, als Ulrike Tütemann (Museen) von der Einladung erzählt. In der Stadthalle in Neuss werden die Lüdenscheider ihr Projekt vorstellen dürfen. Insgesamt sind aus rund 70 NRW-Kommunen 226 Bewerbungen um die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung eingegangen.

Im Frühling vergangenen Jahres war der Bewilligungsbescheid für „Home“ eingegangen. Das Konzept stand, optional waren die Workshopleiter bereits „gebucht“. In Lüdenscheid stieß die Idee bei den heimischen Künstlern von Musik über Lichtkunst bis hin zu Tanz und Theater auf breite Unterstützung. Jugendkulturbüro, Stadtjugendring, Kultstädte, die Museen, der Geschichtsverein als Träger und viele andere waren begeistert von der Idee, junge Menschen aus Lüdenscheid aus eigenem Antrieb kreativ werden zu lassen. „Jugendliche zu motivieren, ist schwierig. Meistens sind es ja doch die Schulen und Kindergärten, die wir ansprechen. Aber diesmal sollten die Jugendlichen selbst aktiv werden und sich anmelden“, so Tütemann.

Im Laufe der Monate übernahm der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll die künstlerische Leitung des Projektes. Rund 15 Workshops mit mehr als 200 Jugendlichen kamen zustande, bis Mitte Februar dieses Jahres die dazugehörige Ausstellung „stand“, um die Workshopergebnisse präsentieren zu können. Tütemann: „Mindcraft hatte die Idee, aus den Ausstellungsräumen eine WG zu machen und die Welt der Jugend so zu zeigen.

Die Begegnung mit dem Johnny-Mauser-Team bescherte den Machern von „Home“ als Höhepunkt das Inventar der Diskothek. Am 16. Februar wurde die Ausstellung schließlich eröffnet – hunderte Lüdenscheider drängelten sich im völlig überfüllten Foyer der Museen. „Das war total toll. Hier die Pfadfinder auf dem Rasen und da das Ehepaar Crummenerl am Küchentisch“, schwärmt Ulrike Tütemann.

Es folgte ein Rahmenprogramm mit Filmen, Veranstaltungen, weiteren Workshops, Getränkeverkauf und Musik. Insgesamt wurden rund 2000 Besucher gezählt – „das ist für so ein Projekt ziemlich viel“. „Home“ ist inzwischen abgebaut und macht „Pop und Pille“ Platz. Was bleibt, sind zwei Matratzen, viele schöne Erinnerungen und die Hoffnung, vielleicht bei der Verleihung des Jugendkulturpreises NRW mit auf dem Siegertreppchen zu stehen.