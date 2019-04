Verboten: Bei den Dos Hombres darf man nicht tanzen

Die Dos Hombres spielen am Gründonnerstag im Dahlmann-Saal.

Lüdenscheid – Als Einstieg in die Oster-Feiertage gibt es am Gründonnerstag im Dahlmann-Saal von 21 Uhr bis Mitternacht im Saal ein Konzert mit Dos Hombres.

Dos Hombres stehen für puren Acoustic Rock und Entertainment. Mit Detlef „Posch“ Poschmann und Jörg Reuter gehen zwei Vollblutmusiker an den Start und machen es, so heißt es in der Einladung, „rockig, flockig, mal balladesk, mal rhytmisch treibend, aber immer mit großem Spaß.“

Zu hören gibt es Musik von AC/DC über Bon Jovi, Eagles, Gun’s Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Neil Young etc. bis zu ZZ Top. Einlass ist ab 20 Uhr. Das Ticket kostet acht Euro. es wird nur eine Abendkasse eingerichtet. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen darf nicht getanzt werden.