Holztransporte ab Brügge wieder möglich, aber die Kunden zögern noch

Von: Thomas Machatzke

Die alte, marode Eisenbahnbrücke soll bis Dezember durch eine Trogbrücke ersetzt worden sein. © Cornelius Popovici

Auch die Volmetalbahn war am Mittwoch Thema im Verkehrsausschusses des Landtags. Die Bahn AG präsentierte in Düsseldorf ihren ambitionierten Zeitplan.

Lüdenscheid - Im Dezember hatten die Verantwortlichen der Bahn AG in Lüdenscheid die Pläne für die Volmetalbahn vorgestellt, am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Landtags erstattete Tobias Hauschild als Leiter des Betriebs in Hagen noch einmal Bericht.

Hauschild beschrieb den Weg bis zur Entscheidungsfindung für den Neubau einer Trogbrücke am Standort der alten, maroden Eisenbahnbrücke in Brügge.

Eine Trogbrücke ohne Mittelpfeiler soll es werden, für die die Bahn AG inzwischen mit zwei Firmen in Kontakt steht, die Hauschild als „kompetente Bieter“ beschrieb. Noch im ersten Quartal solle die Vergabe stattfinden (im Dezember hieß es noch, Anfang des zweiten Quartals).

Nach der Ausführungsplanung gehe es dann ab September in die kurze Bauphase. Eine Phase, die aufgrund der Fertigteile für die neue Brücke sehr kurz ist, sodass die Bahn AG hofft, die Strecke zum 10. Dezember wieder freigeben zu können. „Es ist allerdings wenig Luft im Zeitplan, vom internen Ablauf her wollen wir drei Wochen vorher fertig sein“, stellte Hauschild fest, „normalerweise hat man bei diesen Projekten mehr zeitlichen Puffer. Die Kampfmittelsondierung birgt ein Risiko für diese Zeitplanung.“ Eine Planung, die mit Planrechtsverfahren - das erklärte Hauschild auf Nachfrage von Ralf Schwarzkopf - sicherlich vier Jahre in Anspruch genommen hätte.

Nun aber ist man optimistisch, dass im Dezember der Verkehr von Lüdenscheid nach Dortmund und Köln wieder freigegeben werden kann. Auch Schalksmühle soll mit seinen Baustellen dann keine Probleme mehr machen.

Schalksmühle: Alles zum „kleinen Fahrplanwechsel“ fertig

Auch von diesen Baustellen berichtete Hauschild ausführlich. Die eine ist praktisch fertig, die andere zwischen Dahlerbrück und Schalksmühle leidet derzeit darunter, dass durch das jüngste Hochwasser die Baugrube wieder vollgelaufen ist. „Das wird uns drei bis vier Wochen kosten“, so Hauschild, „aber der Zeitplan bleibt bestehen.“ Das heißt: Zum „kleinen Fahrplanwechsel“ im Juni soll die Volmetalbahn wieder Dahlerbrück und Schalksmühle ansteuern.

Auf Nachfrage von Gordan Dudas (SPD) gab Hausschild zudem Auskunft über die Möglichkeiten von Holztransporten von Brügge aus über die Schiene. „Grundsätzlich ist das wieder möglich, allerdings mit einem deutlich erhöhten Rangieraufwand, weil die Weiche auf der maroden Brücke nicht genutzt werden kann“, stellte Hauschild fest, „die Züge müssten mit zwei Triebwagen agieren. Dafür fehlt bei manchen Kunden einfach das Interesse.“