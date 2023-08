„Holz“ der 257ers: Ex-Schüler warten noch immer auf versprochene Goldene Schallplatte

Von: Torben Niecke

Was kaum einer weiß: Lüdenscheider Schüler sind auf dem Weihnachtshit „Holz“ der 257ers zu hören. Auf die versprochene Goldene Schallplatte warten sie noch immer.

Lüdenscheid – Am Samstagabend stehen die 257ers auf der Main Stage des Bautz-Festivals in Lüdenscheid. Für einige ehemalige Schülerinnen und Schüler des Bergstadt-Gymnasiums weckt das Erinnerungen an einen spannenden Herbst 2016. Was viele nicht wissen: Die Schüler spielten eine hörbare Rolle in einem Chart-Stürmer der Band. Nur auf die versprochene Goldene Schallplatte warten sie bis heute.

Im Sommer 2016 erschien das Album „Mikrokosmos“ der Essener Rapper. Neben dem Nummer-Eins-Hit „Holland“ war dort auch die Single „Holz“ vertreten. Und hier kommt die Verbindung zur Bergstadt ins Spiel. Nachdem „Holz“ ein so großer Erfolg war, entschied sich Band dazu, mit einer festlichen Version einen etwas anderen Weihnachtssong aufzunehmen. Tobias Schwarz, Lehrer am Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid (BGL), erinnert sich daran: „Als die Planung für die Weihnachtsversion des Holz-Songs konkret wurde, war wohl schnell klar, dass man für die richtige Stimmung im Lied einen Chor für den Refrain haben möchte.“

Der Chor des Bergstadt-Gymnasiums Lüdenscheid ist im Holz-Weihnachtslied der 257ers zu hören. © 257ers/Youtube

Durch Kontakte ins Kollegium des BGL trat Videoproduzent Sebastian Tomczak an das BGL heran, da er wusste, dass die Schule regelmäßig einen Chor stellte. 2016 war dieser unter Leitung von Schwarz. Als er von der Möglichkeit hörte, seine Schüler an einer solchen Produktion teilhaben zu lassen, war er sofort überzeugt.

Die Mitglieder des Chors waren VIP-Gäste beim 257ers-Konzert in Essen. Dort entstand auch diese Foto. © Schwarz

Von den 257ers bekam er die Playback-Tracks sowie Noten für die Untermalung des Refrains. „Um das Ganze noch ein wenig aufzupeppen, habe ich dann einen mehrstimmigen Chorsatz dazu arrangiert, und in der Woche darauf haben wir das dann mit dem MuP-Chor (steht für Musik-Praktisch, Anmerkung der Redaktion) im Unterricht aufgenommen“, erklärt Schwarz. Um die richtige Aufnahmesituation zu schaffen, funktionierte er die Gymnastikhalle der Schule kurzerhand in ein provisorisches Ton-Studio um. Dazu brachte er allerhand Aufnahme-Equipment mit. Nach fünf oder sechs Takes sei dann auch alles im Kasten gewesen und die Aufnahme wurde an den Video-Produzenten geschickt, erinnert sich Schwarz.

Die 257ers sind einer der Top-Acts des diesjährigen Bautz-Festivals. © PR

Einige Wochen später war dann die fertige Version des Songs das erste Mal im Radio zu hören, inzwischen wurde er allein bei Youtube mehr als 6 Millionen mal angehört. Als „Lohn“ für den Chorgesang wurden Tobias Schwarz und seine Schüler mit VIP-Tickets zu einem Weihnachtskonzert in Essen eingeladen. Überdies wurde den Lüdenscheidern ein Exemplar der Goldenen Schallplatte in Aussicht gestellt.

Mit der Unterstützung einer Kollegin und einiger Eltern wurden Fahrgemeinschaften organisiert, und laut Schwarz sei das Ganze eine echt coole Veranstaltung gewesen. Einziger Wermutstropfen: Ein Exemplar der Goldenen Schallplatte gab es nicht. Tobias Schwarz ist sich jedoch sicher, dass es irgendwo noch eine Platte gibt, die ihren Weg nur durch ein unglückliches Missverständnis nicht nach Lüdenscheid gefunden hat. Bislang. Jetzt sind die 257ers ja im Anmarsch.