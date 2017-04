Lüdenscheid - In der Woche nach Ostermontag verschiebt sich die Müllabfuhr aufgrund des Feiertages.

Die Tonnen, die normalerweise am Montag vom Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) geleert werden, müssen erst am Dienstagmorgen an die Straße.

Dementsprechend verschieben sich die anderen Termine auch um einen Tag nach hinten.