Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch in Lüdenscheid

Dank des Cellos überlebt

+ © Görlitzer Anita Lasker-Wallfisch und ihre Tochter Maya Jacobs-Wallfisch. © Görlitzer

Lüdenscheid - Die Leichenberge wurden höher und höher, Verwesungsgestank lag über allem, „Wir bewegten uns wie die Zombies“ – so schilderte Anita Lasker-Wallfisch die letzten Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Am Montagabend war die Cellistin gemeinsam mit ihrer Tochter Maya Jacobs-Wallfisch in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zu Gast und erzählte ihre Geschichte als eine der letzten Zeitzeugen des Holocaust. Die heute 93-Jährige überlebte als deutsche Jüdin die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen.