Dr. Holger Frenzke übernimmt Leitung der Kinderklinik

Lüdenscheid - Dr. Holger Frenzke ist neuer Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Lüdenscheid – und hat damit die Nachfolge von Dr. Bernhard Köster angetreten, der im Herbst nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet worden war.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Holger Frenzke die Stelle des Klinikdirektors erfolgreich neu besetzen konnten“, sagt Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkischen Kliniken, und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Dabei ist Dr. Frenzke kein Unbekannter: Viele Jahre war er als Oberarzt in der Kinderklinik Lüdenscheid tätig und sei mit den Abläufen und Strukturen der Klinik bestens vertraut. So baute er beispielsweise die heutige Kinderpneumologische Ambulanz mit auf.

Und wenn der 54-Jährige selbst von der Kinderklinik erzählt, wird schnell klar: Er kennt deren Vorzüge ganz genau. „Die Kinderklinik hat einen großen Einzugsbereich, viel Erfahrung in der Allgemeinversorgung und ist gut vernetzt. Wir können zum Beispiel jederzeit die Hilfe der Fachärzte der Kinderkliniken in Bonn, Essen oder Dortmund in Anspruch nehmen. Außerdem ist die Klinik am Klinikum Lüdenscheid eingebettet in ein Haus der Maximalversorgung“, erklärt Dr. Holger Frenzke.

Auch wenn er seiner neuen beruflichen Herausforderung durchaus mit Demut und Respekt begegnet, sind seine Ziele klar definiert. So möchte er den Bereich der Kindergastroenterologie (Erkrankungen der Verdauungsorgane und Ernährungsstörungen im Kindes- und Jugendalter) künftig ausbauen und die Kinderendokrinologie, die sich mit Hormonstörungen im Kindes- und Jugendalter beschäftigt und unter seinen Vorgängern aufgebaut wurde, weiter fortführen.

„Ich möchte die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und dem Pflegeteam intensivieren und sogenannte Kompetenzteams für bestimmte Erkrankungen im Kindesalter bilden“, sagt Dr. Frenzke, getreu dem Motto: „Kompetenzen stärken und Wissen teilen.“

Als erfahrener Kinderpneumologe verfüge Dr. Frenzke über ein breites Wissen und langjährige Erfahrung in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Erkrankungen der Atemwege und Lunge.

Mit Asthmaschulungen für Eltern und Kinder möchte Dr. Frenzke außerdem das Verständnis und den Umgang für und mit dieser Erkrankung stärken. Die medizinische und pflegerische Versorgung von Früh- und Neugeborenen auf der Perinatalstation liege dem Arzt und Neonatologen ebenfalls am Herzen.