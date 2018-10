"Jeckenscheid" mit den Höhnern

Die Höhner aus Köln um Sänger Henning Krautmacher (3. von rechts) wollen für Stimmung in der altehrwürdigen Schützenhalle am Loh sorgen.

Lüdenscheid - Sie sind der Exportschlager aus Köln. Egal ob Party-Schlager, Ballade oder rockiger Song, die Höhner wissen, wie man Stimmung erzeugt. Ihre Hits wie „Die Karawane zieht weiter“, „Wenn nicht jetzt, wann dann“ und „Schenk mir Dein Herz“, sind weit über die Grenzen Kölns bekannt und werden von Fans immer wieder lautstark mitgesungen. Am 9. November, nur zwei Tage vor dem Beginn der neuen Karnevalssession, sind die Höhner bei der Veranstaltung „Jeckenscheid“ in Lüdenscheid zu Gast, um ihre fröhlichen, rockigen und zugleich melodiösen Lieder zu präsentieren

. Im Gepäck haben sie bei ihrem Auftritt, der von der Lüdenscheider Stadtmarketing Gesellschaft (LSM) veranstaltet wird, in der Schützenhalle am Loh auch die Songs ihres neuen Albums „Wir sind für die Liebe gemacht“. Neben dem Titelsong sind das zum Beispiel „Wir halten die Welt an“ oder die Übersetzung des Chas & Dave-Klassikers „London Girls“, der bei den Höhnern „Mädchen us Kölle“ heißt. Liebeslieder wie „Ganz egal“, Polka-Rhythmen wie „Lääv, Lääv, Lääv“ oder das nachdenkliche „Dat letzte Glas“ versprechen Stimmung in der altehrwürdigen Halle.

Bevor die Jungs um Henning Krautmacher jedoch die Bühne betreten, wollen erst einmal Die Fetenkracher dem Lüdenscheider Publikum einheizen. „Wir kommen auf die Bühne und die Leute tanzen auf den Tischen“ verspricht die Partyband aus Witten. Seit den 70er-Jahren sind die drei Ruhrgebiets-Jungs bereits mit ihrer Musik unterwegs. Der Name „Die Fetenkracher“ ist ihr Programm. Klassiker wie „Flieger grüß mir die Sonne“, „1001 Nacht“ und ihr bisher größter Erfolg „Wir haben ein Idol, Harald Juhnke“ gehören zum festen Repertoire. Die Moderation des Abends übernimmt Dirk Weiland. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Eintrittskarten für den „Jeckenscheid“-Event gibt es ab sofort zum Preis von 29,90 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr in allen Geschäftsstellen des Märkischen Zeitungsverlages sowie im „Klein Oho!“-Shop im Lüdenscheider Stern-Center.