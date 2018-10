De Höhner kommen nach Lüdenscheid

Lüdenscheid - De Höhner kommen in die Schützenhalle: Die Lüdenscheider Stadtmarketinggesellschaft (LSM) möchte „nach den zahlreichen ausverkauften Veranstaltungshöhepunkten zum 750. Stadtjubiläum“ am Freitag, 9. November, ab 18.30 Uhr „die Jeckenzeit“ einläuten, heißt es in einer Pressemitteilung dazu – und weiter: „Lüdenscheid ist gewiss keine Karnevalshochburg, zeigt sich beim Feiern aber stets von seiner besten Seite.“

Deshalb solle Lüdenscheid nun für einen Abend zu „Jeckenscheid“ werden. Dafür wurde, so teilt die LSM mit, „niemand Geringeres als die Urgesteine der Guten-Laune-Musik“ verpflichtet: De Höhner gastieren in der Bergstadt. Die Veranstalter – die LSM in Kooperation mit der Bergstadt-Stiftung und der Volksbank in Südwestfalen – versprechen einen bunten Abend mit Klassikern der Band und neuen Stücken des Albums „Wir sind für die Liebe gemacht“.

Unterstützt wird das Rahmenprogramm bei dieser Partynacht in der Schützenhalle von der seit nunmehr zwanzig Jahren aktiven Band „Die Fetenkracher“. Die Band aus dem Ruhrpott wurde bekannt mit ihrem Song „Wir haben ein Idol – Harald Juhnke!“. Der Lüdenscheider Party-DJ Dirk Weiland soll schließlich bis zum Ende der Veranstaltung für eine volle Tanzfläche sorgen. Die Bands und auch die Veranstalter garantieren „110 Prozent Stimmung pur“ und hoffen auf ein volles Haus am Loh.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 29,90 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr an folgenden Stellen: LN-Ticketshop in Lüdenscheid, Ticketshop „Klein Oho“ im Stern-Center, beim Altenaer Kreisblatt, im Kö-Shop in Halver, bei der Meinerzhagener Zeitung, „Die Rille“ in Menden, beim Süderländer Tageblatt in Plettenberg, beim Süderländer Volksfreund in Werdohl, bei Edeka Preller in Lüdenscheid und im Brauhaus in Gummersbach sowie online bei www.eventim.de