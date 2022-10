Neues Gesetz zur Bezahlung

Höhe Preise für Energie und Lebensmittel: Heimplätze werden teurer

Von: Carolina Ludwig

Auch im Haus Elisabeth werden die Heimplätze teurer, um wie viel Geld sie steigen, ist aufgrund von offenen Fragen zu eventuellen Entlastungen noch nicht sicher. © Cedric Nougrigat

Wohnen und Leben werden teurer. Nicht nur Energiepreise steigen, sondern auch die Kosten für Lebensmittel oder Instandhaltung werden immer mehr. Diese Faktoren bilden gemeinsam mit den Personalkosten den Preis für einen Platz im Senioren- oder Pflegeheim – mit der Folge, dass auch hier oftmals die Beträge steigen. In Lüdenscheid auch, die Erhöhung sieht man in den Einrichtungen jedoch noch gelassen – mit einer gewissen Unsicherheit, was die zukünftige Entwicklung angeht.

Lüdenscheid – „Wir sind grade in den Vorbereitungen zu den Preisverhandlungen mit den Pflegekassen. Auch unsere Gasverträge laufen zum Jahresende aus und werden gerade neu verhandelt“, sagt Carsten Brinkmann, Einrichtungsleiter des Haus Elisabeth der Caritas in Lüdenscheid.

Dass sich die Preise erhöhen, da ist sich Brinkmann sicher. Wie sehr jedoch, das hänge von vielen Faktoren ab, die noch nicht beschlossen sind. So könne sich Brinkmann eine Energiepreispauschale für Seniorenheimplätze vorstellen, um diese zu entlasten. „Da tut sich ja alle naselang etwas in der Diskussion“, spricht der Einrichtungsleiter die unsichere Lage an. „Man kann es ja nicht eins zu eins den Bewohnern aufs Auge drücken“, findet er. Von anderen Einrichtungen habe Brinkmann schon gehört, dass die Heimplätze 300 bis 500 Euro monatlich mehr kosten. „Das reduziert natürlich extrem das eventuell noch vorhandene Vermögen und bedeutet – wenn keine Deckung vom monatlichen Eigenanteil stattfindet – dass immer mehr Menschen in die Sozialhilfe abrutschen werden“, befürchtet Brinkmann. Angst, sein Zuhause zu verlieren, müssten die Bewohner jedoch nicht haben. Selbst bei Sozialhilfeleistungen gebe es eine freie Wahl des Aufenthaltes.

Auch bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist man zuversichtlich, dass kein Bewohner seinen Platz aufgrund von Geldmangel verliert: „Mehr als die Rente können sie ja nicht einsetzen“, sagt Einrichtungsleiter Christian Apelt. Er erwarte allerdings ohnehin keine dramatischen Kostensteigerungen. „Wir haben 74 Bewohner, das ist eine andere Schulterung als bei Privathaushalten“, sagt er. Selbst wenn sich der Gaspreis verdoppele, bewege man sich pro Bewohner in einem niedrigen dreistelligen Bereich an Zusatzkosten. „Ich denke, es wird human bleiben“, sagt Apelt. Neben den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen treibt in vielen Pflegeheimen seit September außerdem ein neues Gesetz den Preis in die Höhe: Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz regelt, dass Pflegekräfte seit September nach Tariflohn bezahlt werden müssen. Wo das bisher noch nicht geschehen ist, steigen die Personalkosten.



Neues Gesetz zur Bezahlung

Sowohl bei der Awo, als auch bei der Caritas hat das neue Gesetz jedoch keine negativen Auswirkungen, da ohnehin seit vielen Jahren Tariflöhne gezahlt würden. Carsten Brinkmann freut sich sogar über die gesetzliche Sicherheit: In den Verhandlungen mit den Pflegekassen gehe es um die Blöcke Sach- und Personalkosten. Sind Letztere nun gesetzlich vorgeschrieben, sieht Brinkmann die Pflegekassen in der Pflicht, die Personalkosten zu refinanzieren. Außerdem seien durch die Vorschrift nun Wettbewerbsvorteile von Pflegeheimen, die mithilfe von niedrigen Löhnen günstigere Plätze anbieten können, Geschichte. Ob das Gesetz tatsächlich den Pflegenotstand zum Positiven wandelt, wagt Brinkmann jedoch zu bezweifeln: „Eine gute Bezahlung ist das eine, aber die Arbeitsbedingungen mit Schichtarbeit und kurzfristigen Dienstplänen sind die andere Sache.“



Was die Erhöhungen der Preise für Heimplätze angeht, hofft man zumindest im Januar etwas Sicherheit und ein Verhandlungsergebnis zu haben. Dann würden auch die Bewohner mit Einhaltung der entsprechenden Fristen informiert.