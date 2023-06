Höchste wissenschaftliche Meriten für Klinikdirektor aus Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Klinikdirektor Dr. Karl-Josef Franke, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde am Klinikum Hellersen, freut sich über seine Habilitierung. © Olaf Moos

Um in der Medizin höchste akademische Grade zu erlangen, braucht es weit mehr als erfolgreiche Arbeit vor Ort und „am Patienten“. Nun hat die Universität Witten-Herdecke den Lungenfacharzt Dr. Karl-Josef Franke (61), Chefarzt am Klinikum Hellersen, im Mai als außerplanmäßigen Professor berufen.

Lüdenscheid - Unermüdlicher Einsatz als Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde. Direktor der Klinik für Pneumologie, Internistische Intensivmedizin, Infektiologie und Schlafmedizin in Hellersen. Erforschung innovativer Behandlungsmöglichkeiten und neuer Techniken bei der Bekämpfung des Lungenkrebses oder der Chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD. Dazu zahlreiche internationale Publikationen – und zusätzlich Lehrtätigkeit mit einem festgesetzten Stundenpensum an einer Universität. Das sind die Bausteine einer seltenen wissenschaftlichen Karriere.

Mit seiner Habilitationsschrift hat sich Karl-Josef Franke, gebürtig aus Dinslaken am Niederrhein, einen lang gehegten Traum erfüllt. 14 Jahre war der Mediziner als Oberarzt in der Lungenklinik Hagen tätig und wechselte 2017 als Direktor ans Klinikum Hellersen. Neben der Behandlung seiner Patienten und einem stetig wachsenden Schatz an Erfahrungen aus der klinischen Praxis widmete sich der 61-Jährige der Forschung.



Dabei rückten die Entwicklungen modernster Behandlungsmethoden besonders von „Volkskrankheiten“ wie Lungenemphysemen oder Lungenkrebs zunehmend in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit. Dr. Franke: „Lungenkrebs gilt als häufigste letale Krankheit, jährlich erkranken in Deutschland 60 000 Menschen daran.“ Neue Techniken zur Gewinnung von Lungengewebe stellen nur einen Teil der Erkenntnisse dar, die der Klinikdirektor gewonnen hat.



Die akademische Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen wächst nicht auf Bäumen, sondern will ebenfalls erarbeitet sein – und ist Voraussetzung für die Erlangung der Venia Legendi, also die Erteilung der Lehrerlaubnis. Wie Priv. Doz. Prof. Dr. med. Karl-Josef Franke sagt, habe er in den zurückliegenden Jahren 47 internationale Publikationen für führende Zeitschriften verfasst.



„Die müssen eine gewisse Wertigkeit haben und international in den oberen 20 Prozent des Rankings angesiedelt sein.“ Die Anforderungen an Qualität und Bedeutung seien gewachsen, so der Arzt. „Jede einzelne der Publikationen hat in etwa den Umfang wie eine Doktorarbeit.“ Unter anderem sind während der Corona-Pandemie drei Studien entstanden. „Wir hatten in der ersten und zweiten Welle viele Tote, so gut wie alle wurden obduziert.“



Die Vorteile der höchsten akademischen Meriten liegen für Dr. Franke auf der Hand. „Die wissenschaftliche Arbeit fördert im Interesse unserer Patienten Vieles im Klinikalltag“ – unter anderem eine Vernetzung von Experten untereinander. Der Klinikdirektor ist Mitglied des nationalen Emphysemregisters und schreibt mit an der Leitlinie Bronchoskopie. Außerdem ist er in der ärztlichen Fachkommission für NRW tätig.



Das alles erfordert einen gigantischen Zeitaufwand. Arbeitstage von zwölf bis 14 Stunden sind Normalität für den 61-Jährigen. Privatinteressen müssen hinten anstehen. „Die Familie muss das mitmachen!“