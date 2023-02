Lüdenscheid hat die höchste Kriminalitätsrate im Märkischen Kreis

Von: Fabian Paffendorf

Stellten die Kriminalitätsstatistik 2022 für den Märkischen Kreis vor: Polizeidirektor Thomas Eckern, stellvertretender Abteilungsleiter Polizei, und Benjamin Aufdemkamp (r.), Leiter Direktion Kriminalität. © Goor-Schotten

Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Lüdenscheid laut der Kriminalitätsstatistik 2022 die Stadt im Märkischen Kreis, in der es die meisten Verbrechen gibt.

Lüdenscheid – 24 872 Straftaten registrierte die Polizei im vergangenen Jahr kreisweit. Fast ein Viertel davon, nämlich 5526, allein in Lüdenscheid. Damit rangiert die Bergstadt in der Kriminalitätsstatistik der Polizei im Märkischen Kreis gleich hinter Iserlohn (6479 Straftaten). Heruntergebrochen in Relation zu der Bevölkerungszahl der Stadt ist Lüdenscheid aber auf Platz 1, was die Häufigkeit von Straftaten angeht. Kreisweit liegt diese Zahl bei 7624. Die im Vergleich zur Größe der Stadt höchste Kennziffer hat Lüdenscheid mit 7758. Heißt, die Polizei attestiert der Bergstadt die geringste Sicherheit der Bürger – auch wenn dem eine hohe Aufklärungsquote entgegensteht.

56 Prozent aller Delikte im Kreis wurden 2022 aufgeklärt. Im Vergleich mit den angezeigten Straftaten, die die Polizei für das Jahr 2021 ausweist (4854), sind im vergangenen Jahr 672 Straftaten mehr in Lüdenscheid aktenkundig geworden. Der Anstieg (13,84 Prozent) war allerdings im Vorfeld auch seitens der Polizei erwartet worden. Das lag daran, dass während der Corona-Jahre generell weniger Straftaten angezeigt wurden.

Zum einen, weil aufgrund von Lockdown und Coronaschutz-Auflagen weniger oft viele Menschen in der Öffentlichkeit zusammenkamen. Zum anderen, weil möglicherweise andere Straftaten beispielsweise im häuslichen Umfeld weniger oft durch Dritte der Polizei gemeldet wurden. 2020 wurden aufgrund der Pandemie-Situation sogar nur insgesamt 4846 Straftaten bei der Polizei registriert.

Massiver Anstieg von Diebstahldelikten

Zurück zu 2022: Besonderer Erklärung bedarf die aufgeführte Anzahl der Delikte bei den sogenannten „Straftaten gegen das Leben“. Diese seien laut Polizeisprecher Christof Hüls nicht zwangsläufig identisch mit Delikten von vollendeter Tötung. Auch würden in dieser Gruppe Taten auftauchen, bei denen ein Tötungsversuch vorliege. Aufgeschlüsselt handelt es sich bei den drei „Straftaten gegen das Leben“ in 2022 um den Tod eines Gummersbachers am 21. Mai auf der Steinert-Kirmes. Bei den beiden versuchten Tötungen in der Statistik handelt es sich hingegen um die Messerattacke, die eine 20-Jährige am 21. August 2022 an der Schützenstraße nur knapp überlebte. Und um das Sexual- sowie versuchte Tötungsdelikt am 1. November 2022 am Schäferland. Bei Letzterem ermittelt die Mordkommission Hagen aktuell „in alle Richtungen“.

Einen massiven Anstieg gab es in Lüdenscheid bei den Diebstahldelikten. Mit 1624 Fällen wurden 407 mehr zur Anzeige gebracht als noch im Vorjahr. In 74 Fällen ging es um den Diebstahl von Kraftfahrzeugen. Mit 1025 Fällen 2022 gab es einen Anstieg um 106 gemeldete Straftaten bei der Straßenkriminalität. Um acht Delikte vermerkte die Polizei einen Anstieg der Computerkriminalität auf 35 Fälle in 2022. 128 Sexualdelikte bearbeitete die Polizei im Vorjahr (108 in 2021). 744 Fälle von Körperverletzung wurden angezeigt. 26 mehr als im Jahr davor.

Darüber, welche Auswirkungen die Zahlen der Kriminalitätsstatistik auf den geplanten Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) haben werden, gibt die Stadt Lüdenscheid derzeit keine konkrete Auskunft. Auf LN-Anfrage heißt es zum Thema KOD nur: „Es handelt sich um ein komplexes und vielschichtiges Verfahren, an dessen Umsetzung wir weiterhin arbeiten.“