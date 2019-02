Die Hochzeitsmesse „mit Flair“ ist zurück in Lüdenscheid

Lüdenscheid – Von der Kirche bis zum Zauberkünstler, vom Brautmodenstudio bis zum Trauring-Experten - an diesem Wochenende findet zum 10. Mal die Lüdenscheider Hochzeitsmesse statt.

Die einen wünschen sie sich schlicht im kleinen Kreis, die anderen wollen ein rauschendes Fest mit Familie und Freunden. Wie auch immer die Hochzeitsfeier gestaltet werden soll – eine gute Planung ist notwendig.

Hilfreiche Tipps in Theorie und Praxis gibt es im Rahmen der 10. Lüdenscheider Hochzeitsmesse am Sonntag, 3. Februar, von 11 bis 18 Uhr im Autopavillon Audi Piepenstock an der Nottebohmstraße.

Aussteller, Brautmode und Konditor

Zum wiederholten Mal machen – bis auf ein paar ausgewählte „Hochzeitskutschen“ – die Neufahrzeuge des Autohändlers einen Tag lang Platz für die „Messe mit Flair“, wie sie der Veranstalter, Event-Verleih MK, bezeichnet. Rund 30 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Schau, die mit ihrer Vielfalt an Themen punktet.

Von der Kirche bis zum Zauberkünstler, vom Brautmodenstudio bis zum Trauring-Experten, vom Konditor bis zum Restaurant, vom Geschirrverleih bis zum Videografen sind Experten vor Ort, die die heiratswilligen Paare beraten.

"Muster-Paare" auf der Bühne

Eines der wichtigsten Bestandteile einer Hochzeit ist – zumindest für die Damenwelt – wohl das Brautkleid. Wer da das Passende sucht, darf sich auf gleich zwei Modenschauen freuen, bei denen ausgewählte Modelle vorgeführt werden.

Der örtliche Herrenausstatter kümmert sich derweil um das Aussehen des Bräutigams. Gegen 13 und 16.30 Uhr sind die „Muster-Paare“ auf der Bühne zu sehen.

Öffnungszeiten/Eintritt Die Hochzeitsmesse findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt, die Brautmodenschauen um 13 und 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.meine-traum-hochzeit.de

Das Bühnenprogramm

11 Uhr: Eröffnung durch die Messeveranstalter Sandra und Kay-Jörg Kawi (EventVerleih MK); ab 11.15 Uhr: wechselndes Bühnenprogramm mit Livemusik, Zauberei und Live-Karikaturen; 12.50 Uhr: Zauberkunst mit Arnd Clever; 13 Uhr: Brautmodenschau mit den Firmen Dream Lounge Brautgalerie und Strodel & Jäger sowie Tombolaverlosung 1. Teil; ab 14 Uhr: wechselndes Bühnenprogramm mit Livemusik, Zauberei und Live-Karikaturen; 16.20 Uhr: Zauberkunst mit Arnd Clever; 16.30 Uhr: Brautmodenschau mit den Firmen Dream Lounge Brautgalerie und Strodel & Jäger sowie Tombolaverlosung 2. Teil.