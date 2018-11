So wollen Sarah und Marc aus Lüdenscheid ihre Hochzeit feiern

Sarah Wagener und Marc Schwalm sind mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Die Hochzeitsmesse kam da gerade recht.

Lüdenscheid - „Am 29. Juni möchten wir heiraten“, verrät Sarah Wagener. Dann möchte sie ihrem Verlobten Marc Schwalm das Ja-Wort geben. Sie sind mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Wir haben das Lüdenscheider Paar begleitet.

Bis zum 29. Juni müssen die beiden aber noch so einiges organisieren, damit die Hochzeit auch wirklich der schönste Tag im Leben des Lüdenscheider Paares wird. Ihr Ziel war am Sonntag deshalb auch die erstmals im Restaurant Heerwiese ausgerichtete Hochzeitsmesse „Herzflimmern“.

Hochzeitsreise

„Die Hochzeitsreise soll drei Wochen dauern“, sind sich die beiden einig. „Uns schwebt etwas Unkonventionelles vor, wie eine Schlösser-Tour durch Irland und Schottland“. Der Ansprechpartner für Reisefragen an dem Sonntagnachmittag war Axel Kleinschmidt vom Reisebüro Hollweg.

Brautstrauß

Vor Reiseantritt muss aber noch die eigentliche Hochzeit geplant werden. Die Firma Jörning kümmert sich um Blumen und Deko auf der Feier. Den passenden Strauß hatte Sarah dort auch gleich ausfindig gemacht.

Dekoration

Genauso interessant fand das seit einem halben Jahr verlobte Paar die kreativen Deko-Ideen aus Luftballons, die Peter Hering aus Balve an seinem Stand von „Deko-Konzept“ vorstellte – übrigens die einzige Firma der Messe, die nicht in Lüdenscheid beheimatet ist.

DJ und Musik

Für die Musik in der Heerwiese und natürlich auch auf Hochzeitsfeiern ist die Firma „Livesound Music“ zuständig. Und Musik war es auch, die Sarah und Marc zusammengebracht hat: „Wir waren damals beide im gleichen Gitarrenkurs. Da haben wir uns kennengelernt“, erinnert sich Sarah. Und Marc beweist, dass nicht alle Männer die wichtigen Beziehungsdaten vergessen: „Das war am 1. Oktober 2013“, ergänzt er.

Die Ringe

Eins der wichtigsten Dinge auf der Hochzeit ist immer noch der Ehering. Nach einem längeren Gespräch mit dem Juwelier Zapp-Team vom „Goldschmiedehaus 19“ stand dann fest, dass das Symbol für Treue, Liebe und Beständigkeit aus Weißgold sein soll.

Das Brautkleid

Kleid für die Braut, Bräutigam im Anzug Fast genauso wichtig wie der Ring ist natürlich das Brautkleid. Elissavet Simeon und ihre Damen vom Brautmodegeschäft „SI.EL“ hatten eine kleine Auswahl ihres Angebots vorbereitet und konnten Sarah das eine oder andere Kleid vorführen.

Schöne Hochzeitsmesse: „Herzflimmern“ an der Heerwiese Zur Fotostrecke

Der Anzug des Bräutigams

Marc konnte sich derweil von Björn Jäger über das passende Hochzeits-Outfit beraten lassen: „Wir passen das Outfit auch auf die Location und die Farbe und Art der Deko an“, verrät Jäger. Der Bräutigam soll immer als eben dieser erkennbar sein, während es bei der Wahl der Kleidung eine große Rolle spielt, ob in der Scheune, einem Schloss oder am Strand gefeiert wird.

Die Frisur

Doch nicht nur die Kleidung soll für den schönsten Tag im Leben perfekt sein, auch die Frisur. Darum kümmerten sich die Damen vom Haarstudio „mod’s hair“, die auch vor Ort ihren Models perfektes Hochzeitshaar stylten. Die nächsten Pläne des künftigen Hochzeitspaars: „Wir sind gerade auf Haussuche in Lüdenscheid und Umgebung. Später möchten wir noch zwei Kinder haben“, berichten Sarah und Marc.

Der Ausstand

Ihren Hausrat konnten sie sich, zumindest was die Küche angeht, bereits an Beate Schröders Stand von „cookmal!“ aussuchen. Ob es die Hochzeitsmesse im Restaurant Heerwiese auch im kommenden Jahr geben wird, darüber haben sich die Organisatoren noch keine Gedanken gemacht. Die „Herzflimmern“-Premiere kam aber nicht nur bei Sarah und Marc gut an.

Insgesamt zehn Aussteller präsentierten auf der von Björn Jäger (Strodel & Jäger) und Marcus Kaufmann (Restaurant Heerwiese) organisierten Veranstaltung ihre Angebote.

Von Frank Laudien