Was war da los? Knallgeräusche und Blockaden - Polizei stoppt zwei Hochzeits-Konvois im MK

Märkischer Kreis - Was sind das für neue Hochzeits-Bräuche? Dass Hochzeitsgäste bei der Abfahrt vom Standesamt zur Feier hupen, hat Tradition. In jüngster Zeit aber sind immer häufiger auch Schüsse zu hören oder ganze Straßen werden blockiert. Am Wochenende musste die Polizei auch im MK eingreifen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es in Nachrodt und in Lüdenscheid zu Beschwerden von Anwohnern über allzu auffällige Hochzeits-Konvois.

So gingen am Samstag gegen 14.15 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen meldeten ruhestörenden Lärm durch laute Knallgeräusche - laut Polizei wahrscheinlich ausgelöst durch Böller - in Nachrodt (Von-Bodelschwingh-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße). Zudem blockierten mehrere Pkw Parkplätze und Ausfahrten. Die Einsatzkräfte stellten einen Fahrzeugkonvoi von etwa 15 Fahrzeugen fest.

Am gleichen Tag, gegen 15.25 Uhr, ging zudem ein Notruf aus Lüdenscheid ein. Der Mitteiler meldete eine Verkehrsbehinderung. Mehrere Fahrzeuge sollten dort die Brüderstraße und Richardstraße blockieren. Auch hier stellten Polizeibeamte einen Fahrzeugkonvoi fest, bestehend aus circa 20 Fahrzeugen, der den Straßenverkehr leicht beeinträchtigte.

Feiernde zeigten sich kooperativ

In beiden Fällen handelte es sich um Hochzeitsgesellschaften. In beiden Fällen nahmen Polizeibeamte Rücksprache mit den Verantwortlichen der Feierlichkeiten. Die Rechtslage wurde erläutert und Folgemaßnahmen angedroht. Die Feiernden zeigten sich grundsätzlich kooperativ. Zu Straftaten kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Drei weitere Einsätze in NRW am Wochenende

Weitere Fälle an diesem Wochenende ereigneten sich in Wuppertal und Remscheid sowie in Rheine. Sowohl in Wuppertal-Elberfeld als auch in Remscheid hatten Angehörige einer Hochzeitsgesellschaftaus einem Autokonvoi heraus in die Luft geschossen.

In beiden Fällen konnte die Polizei die Kolonnen stoppen und kontrollieren. In Wuppertal gab sich der Schütze zu erkennen und händigte den Beamten freiwillig seine Schreckschusspistole aus. In Remscheid hatte sich der Fahrer des betroffenen Fahrzeuges vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entfernt.

Kreisverkehr blockiert und um Autos herum getanzt

Am Samstag hatten zudem Feiernde in Rheine auf einer Kreuzung den Verkehr blockiert. Vermutlich habe es sich um Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Demnach machte der Autokorso an der Kreuzung in der Stadt in Nordrhein-Westfalen mit Warnblinklicht Halt. Teilnehmer seien dann ausgestiegen und um die Autos getanzt. Ermittelt werde wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Für überregionale Schlagzeilen sorgte eine Hochzeitsgesellschaft, die mit mehreren Sportwagen den Verkehr auf einer Autobahn stoppte, um dort Hochzeitsfotos zu machen.

