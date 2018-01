Hochzeit am 18.8.18: Für Bozena Malela kommt Wende zu spät

Die 47-jährige Bozena Malela wollte ursprünglich am 18. August 2018 in Lüdenscheid heiraten. Nachdem ihr das Standesamt für diesen Tag abgesagt hatte, musste sie sich aus persönlichen Gründen bereits für einen alternativen Termin entscheiden.

Lüdenscheid - Ihre ursprünglichen Hochzeitsplanungen musste Bozena Malela über Bord werfen: Die 47-Jährige war eine derjenigen, die am 18. August 2018 in Lüdenscheid heiraten wollte – und eine Absage erhielt.

Denn wegen einer Reservierung im Museum sollten Trauungen an diesem Tag nicht möglich sein. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet (wir berichteten). Für Bozena Malela und ihren Partner kommt diese Nachricht jedoch zu spät.

„Wir haben schon sehr früh mit den Planungen für unsere Hochzeit begonnen, weil wir wissen, wie schwierig es ist, an so einem Tag einen Termin zu bekommen“, erzählt Malela. Sie wisse zwar, dass es sich „nur“ um ein Datum handle, „aber es hätte perfekt gepasst: Wir kennen uns seit 18 Jahren, sind seit acht Jahren zusammen und ich habe auch noch im August Geburtstag“.

Kurz nach der Reservierung kam die Absage

Nachdem sie den 18. August 2018 bereits im Herbst 2017 beim Standesamt Lüdenscheid angefragt hatten, seien sie auf eine Art „Wunschliste“ gekommen. „Sie hätten uns den Termin erst ein halbes Jahr vorher zusichern können, aber weil wir so früh dran waren, hatten wir sehr gute Chancen.“ Knapp einen Monat später kam dann die Absage: „Man sagte uns, dass Trauungen in Lüdenscheid an dem Tag wegen einer Reservierung nicht möglich seien.“

Zwar hätten sich die Mitarbeiter des Standesamtes sehr bemüht, ihnen Alternativen in umliegenden Orten zu vermitteln, für die 47-Jährige war das aber keine Option. „Meine Familie reist mit dem Flugzeug aus Polen an, wir hatten bereits eine Location zum Feiern in Lüdenscheid und die Gäste hätten nicht weiter weg fahren können.“

"Ich war sehr überrascht"

Die Planungsarbeit für eine Hochzeit sei generell enorm, „mit Familie, die nicht in Deutschland wohnt ist es natürlich noch schwieriger. Man muss alles weit im Voraus planen“. Sie mussten also einen neuen Termin finden und die bereits gebuchte Location umbuchen. „Zum Glück hat das geklappt.“

Dennoch: „Als ich gehört habe, dass an dem Tag nun doch geheiratet werden kann, war ich sehr überrascht – das Gefühl war natürlich gar nicht toll.“ Denn erneut alles umzuplanen, sei für sie keine Option. „Das können wir nicht schon wieder machen.“

Die Reaktion des Standesamtes sei aber trotzdem gut: „Es ist schön für die anderen Paare, die gerne an dem Tag heiraten möchten!“

Trauungen werden stattfinden

Mittlerweile ist klar: Am 18. August werden bis zu drei Trauungen in Lüdenscheid stattfinden können. Wie an jedem anderen Samstag auch, teilte Wolfgang Löhn als Pressesprecher der Stadt Lüdenscheid mit. Möglichst sollen diese im Alten Amtssaal in den Städtischen Museen stattfinden.

Die dort vorliegende Reservierung, die mit dem Jazz-Festival zum Stadtjubiläum zusammenhänge, werde derzeit geprüft. Falls die Einschränkungen für die Hochzeitspaare vor Ort zu groß seien, werde das Standesamt einen alternativen Ort für die Trauungen anbieten.

Die Paare, die bereits angefragt hatten und eine Absage erhielten, werde das Standesamt zuerst kontaktieren und ihnen den Termin vorab anbieten.