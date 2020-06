Hochwertiges Wohnmobil am Vogelberg gestohlen

Lüdenscheid - Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils im Stadtteil Vogelberg sucht die Polizei nach Zeugen.

Autoknacker haben in der Nacht zu Montag am Buschhauser Weg am Vogelberg ein hochwertiges Wohnmobil gestohlen.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen MK – MV 1008. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl des Fahrzeugs gestern gegen 4.45 Uhr. Das Wohnmobil war nach Polizeiangaben in Höhe der Hausnummer 248 in einer Parklücke am Straßenrand abgestellt.

Hinweise auf die Identität der Autodiebe oder den Verbleib ihrer Beute nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der Rufnummer 90990 entgegen.