Hochwasser: Zwölf Einsätze der Feuerwehr in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

In hohen Fontänen spritzen die Pumpen der Feuerwehr das Wasser aus den Kellern an der Volmestraße in Brügge. © Cedric Nougrigat/Marcel Merkert

Die Sturzbäche, die am Donnerstag vom Himmel auf Lüdenscheid gefallen sind, haben aus Sicht von Feuerwehr und Polizei keine größeren Schäden angerichtet. Zahlreiche vorbeugende Maßnahmen der Einsatzkräfte haben die Bewohner der Täler demnach vor dem Schlimmsten bewahrt.

Lüdenscheid - Es war die erste Hochwasser-Lage in diesem Jahr. Nach Angaben der Internet-Seite „kachelmannwetter.de“ hat es in der Zeit zwischen 0.50 Uhr am Donnerstag und 0.50 Uhr am Freitag in Lüdenscheid Niederschlagsmengen von 52,6 Millimetern pro Quadratmeter gegeben. Kreisweit waren in den Abendstunden 250 Kräfte damit beschäftigt, Gebäude vor Überflutung zu schützen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Lüdenscheids Feuerwehr-Chef Christopher Rehnert spricht von „zwölf starkregenbedingten Einsätzen, vor allem entlang der Volme“. Die meisten Einsätze waren demnach gegen 2 Uhr in der Nacht beendet. Einen Schwerpunkt bildete der Schutz eines Gebäudes in Brügge. Fünf ehrenamtliche Kräfte des Löschzuges Brügge waren laut Rehnert bis 5 Uhr im Einsatz und hielten den Wasserpegel in einem gefährdeten Keller in Schach.



Bei ihren Kontrollfahrten schauten die Feuerwehrleute auch am Schloss Neuenhof nach dem Rechten, wo die Fluten beim Jahrhundert-Hochwasser vor knapp zwei Jahren riesige Schäden verursacht hatten. Dringende Maßnahmen waren laut Christopher Rehnert dort diesmal nicht notwendig. „Wir haben dem Schlossherrn eine Palette Sandsäcke dagelassen.“

Sogar auf dem Vogelberg musste die Wehr einschreiten, weil sich vor einem Wohnhaus größere Wassermengen gesammelt hatten und einen Keller zu überfluten drohten.



Polizeisprecher Lorenz Schlotmann spricht von einem „regenbedingt relativ ruhigen Einsatzgeschehen“. So hatte sich an der Altenaer Straße an der Einmündung nach Gevelndorf ein Baum zur Seite geneigt und drohte auf die Fahrbahn zu kippen. Die Feuerwehr war rechtzeitig zur Stelle.