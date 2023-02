Hochwasser in Lüdenscheid: Das soll für den Wiederaufbau gemacht werden

Von: Thomas Machatzke

Aus den Billigkeitsleistungen zum Wiederaufbau sind 655 000 Euro für die Kunstrasenanlage in Winkhausen. © Popovici, Cornelius

Das Land NRW hilft der Kommune Lüdenscheid mit knapp 1,8 Millionen Euro, damit die Schäden des Hochwassers aus dem Sommer 2021 behoben werden können.

Lüdenscheid – Es gibt eine Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Mit anderen Worten: Das Land bezahlt den Kommunen den Wiederaufbau. Nun, gut eineinhalb Jahre nach dem Hochwasser, wird auch der Rat der Stadt Lüdenscheid am Montag über einen von der Verwaltung erstellten Wiederaufbauplan abstimmen. Ein solcher Plan ist dem „Fördermittelgeber“ zu präsentieren, denn sonst gibt es kein Geld aus der Billigkeitsrichtlinie.



Nun ist die Zustimmung der Ratsmitglieder am Montag wohl eher ein formaler Akt, damit die Verwaltung danach die Billigkeitsleistungen sowie die Erklärung für die Erforderlichkeit des Wiederaufbaus abgeben kann. Gleichwohl zeigt der vorliegende Plan, in welchem Ausmaß auch Lüdenscheid getroffen worden ist. Aus dem Topf der Billigkeitsleistungen sollen danach 1.766.194,59 Euro in die Bergstadt fließen. Die Gesamtkosten für die geplanten Arbeiten in Lüdenscheid betragen 1.909.214,28 Euro. 143.019,69 Euro wird also die Stadt selbst tragen müssen. Damit sollen 39 im Wiederaufbauplan konkret benannte Maßnahmen umgesetzt werden.

Zwar hieß es, dass es eine 100-prozentige Förderung durch das Land NRW geben würde. Allerdings sind bei den Arbeiten auch einige eingepreist, die auch ohne das Hochwasser hätten angegangen werden müssen. Ausgespülte Bankette von Straßen. Straßen, deren Untergrund aufgeraut und geschottert werden muss. Hier hatte es bereits vor dem Hochwasser Bestrebungen gegeben, diese Straßen zu sanieren. Und deshalb muss die Stadt diese Kosten nun eben auch in Teilen selbst tragen. Das Gros indes trägt das Land NRW.



Der größte Einzelbetrag bei den Wiederaufbauhilfen fließt in diesem Kontext natürlich nach Winkhausen, wo die komplett zerstörte Kunstrasenanlage inzwischen wieder neu aufgebaut worden ist. 655 000 Euro sind im Plan für die Fußballanlage eingepreist. „Von den im Wiederaufbauplan aufgeführten Maßnahmen ist bis jetzt nur der Sportplatz Brügge wiederhergestellt, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die Ratssitzung. Das stimmt weitgehend, komplett abgeschlossen sind die Arbeiten auf der Anlage allerdings noch nicht. Im Bereich der Zäune und der Bepflanzung stehen hier noch Arbeiten aus. Gleichwohl ist die Anlage nutzbar, seit Anfang November. Eigentlich hatte es der vergangene Sommer sein sollen, doch dieser Termin war nicht zu halten gewesen, weil der beauftragte Architekt verstorben war im Frühjahr. Für die übrigen Maßnahmen sei eine Umsetzung in diesem oder im nächsten Jahr geplant, heißt es in der Vorlage weiter. Ob man dies eineinhalb Jahre nach dem Hochwasser als schnell bezeichnen darf, bleibt dem Betrachter überlassen.



Immerhin: Der Wiederaufbauplan sei bereits vorab mit der Bezirksregierung in Arnsberg auf die Übereinstimmung mit den Leistungen aus der Billigkeitsrichtlinie „Fluthilfe“ abgestimmt worden. Es sollte zumindest keine bösen Überraschungen geben.

Profitieren wird übrigens längst nicht nur der Bereich entlang der Volme auf Lüdenscheider Gebiet. Die Hochwasserschäden ziehen sich durch die gesamte Stadt – von der Ortslage Oedenthaler Hagen über den Eininghauser Weg, einen Verbindungsweg auf der Talstraße, Am Stahlberg, den Wesselberg, die Neuenhofer Straße, den Stilleking, den Brauck, den Pferdekamp, die Verbindungsstraße Buschweg/Versestraße, Im Schema, Wenninghausen, die Brenscheiderstraße, die Straße nach Bundhagen, die Mintenbecker Straße, den Ginsterweg, die Schiefe Ahelle, Grünewiese, die August-Adamy-Siedlung, Hunscheid, Grüne, Felde, Hühnersiepen, Hellersen, die Oberalb Lösenbach, den Bereich Werkshagen-Verse, den Düstersiepen bis hin zur Brücke über die Verse in Brüninghausen.