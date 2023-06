Hochsitz im Wald umgestürzt – „Wandergruppe“ unter Verdacht

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Philipp Schulze/dpa

Eine Gruppe junger Leute steht im Verdacht, am Dienstagabend in einem Waldstück nahe der Ortschaft Aechtenscheid an der Verstalsperre einen Hochsitz umgeworfen zu haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Lüdenscheid - Ein Passant hatte die jungen Erwachsenen laut Mitteilung der Polizei dabei beobachtet, wie sie auf dem Hochsitz saßen und laut in die Gegend schrien. Der Zeuge setzte seinen Weg zunächst fort. Als er jedoch kurz darauf erneut an der Stelle vorbeikam, lag der Hochsitz am Boden.

Es gelang dem Mann, die mutmaßlichen Täter aufzuspüren, ihnen zu folgen und gleichzeitig die Polizei zu benachrichtigen. Als die Polizisten die Verdächtigen zur Rede stellten, erklärten sie, nur „Wandern gewesen zu sein und sich auf ihrer Tour verlaufen zu haben.

In der Mitteilung heißt es weiter: „Ein polizeilicher Blick auf die mit zittrigen Händen gehaltenen Smartphones der 18- bis 20-jährigen Lüdenscheider offenbarte jedoch vollen Mobilfunkempfang.“ Sie hätten sich also online in der Landschaft orientieren können.



Die für die Polizeibeamten wenig glaubhaften Ausflüchte der Tatverdächtigen führten schließlich zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung. Über die Schadenshöhe gibt es keine Angaben. Die Tatverdächtigen erhielten Platzverweise.