Hochkarätige Musiker geben sich in Lüdenscheid die Ehre

Von: Jutta Rudewig

Michael Connaire steht oft auf der Bühne. Der norddeutsche Tenor ist ein weltweit gefragter Konzert- und Opernsänger. © Connaire

„Der Friede sei mit dir“ gilt als die kürzeste Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach, „Wo gehest du hin?“, schrieb der Komponist in Leipzig für den Sonntag Cantate, den vierten Sonntag nach Ostern.

Lüdenscheid – Genau zu diesem Datum, dem Wochenende zum „Sonntag Cantate“, werden in Lüdenscheid und in Halver Bach’sche Kantaten erklingen. Gleich zweimal wird zum Konzert eingeladen.

Am Samstag, 6. Mai, erklingen die Kantaten ab 18.15 Uhr in der Erlöserkirche in Lüdenscheid, tags drauf am Sonntag, 7. Mai, ab 17 Uhr in der Christus-König-Kirche in Halver. Zu hören sein werden neben „Wo gehest du hin?“ (BWV 166), „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ (BWV 170), „Der Friede sei mit dir“ (BWV 158) sowie „Es ist euch gut, dass ich hingehe“ (BWV 108).

Als Interpreten werden bei den beiden Konzerten unter der Leitung von Kreiskantor Dmitri Grigoriev Dmitry Egorov (Altus), Michael Connaire (Tenor) und Klaus Mertens (Bass) sowie das Barockensemble „L’Arco“ aus Hannover und das Lüdenscheider Vokalensemble zu hören sein.



- Der Countertenor Dmitry Egorov wurde in St. Petersburg geboren und studierte Chorleitung, Orgel und Gesang am dortigen Staatlichen Rimsky-Korsakow-Konservatorium, an der Hochschule für Kirchenmusik zu Herford und an der Musikhochschule der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe und ging auf Einladung der Nederlandse Bachvereniging mit Bachs Matthäus-Passion auf Konzerttournee. Dmitry Egorov gab bereits zahlreiche Solokonzerte und arbeitete mit vielen Orchestern und Dirigenten zusammen.

Das Lüdenscheider Vokalensemble wurde 1982 von KMD Mary Sherburne gegründet und hat sich nur in wenigen Jahren zu einem überregionalen Kammerchor entwickelt. © krumm

- Der norddeutsche Tenor Michael Connaire ist ein weltweit gefragter Konzert- und Opernsänger. Er studierte bei Professoren wie Edward Zambara, John Moriarty und Margo Garrett. Gleich zweimal war Michael Connaire Semifinalist im Metropolitan Opera Wettbewerb in Boston. Als Opernsänger ist Connaire oft auf der Bühne. Auch bei Operetten ist er häufig zu erleben. Michael Connaire begeistert sich für die zeitgenössische Musik, aber auch für die Alte Musik.

- Für Klaus Mertens nimmt in seiner künstlerischen Auseinandersetzung die Alte Musik einen hohen Stellenwert ein. Ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Karriere stellt dabei die Gesamteinspielung des Œuvres von Johann Sebastian Bach auf CD und deren Aufführung in Konzerten weltweit dar, heißt es in der Einladung zu den Konzerten.

Klaus Mertens gehört zu den Solisten der Konzerte in Lüdenscheid und Halver. © Mertens

Es sei einmalig in der Tonträgergeschichte, „dass in einer integralen Einspielung ein Sänger alle Partien seines Faches singt. Dies gilt zugleich für die wenig später ebenfalls fertiggestellte Gesamteinspielung des Œuvres von Dieterich Buxtehude.“ Mit Leidenschaft widmet er sich von jeher aber auch der Musik von der Renaissance über die der Klassik und Romantik bis hin zu zeitgenössischen Komponisten, die auch eigene Werke für ihn schreiben.

L‘Arco heißt der Bogen Das Barock-Ensemble „L’Arco“ ist ein acht- bis 20-köpfiger Zusammenschluss an Musikern um seinen Konzertmeister Christoph Heidemann. Es ist der Bogen, der die Streichinstrumente in allen ihren Schattierungen erklingen lässt. Das Orchester, 1992 durch Absolventen der Absolventen der Hochschule für Musik und Theater Hannover gegründet, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt des Ausdrucks in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts unter einem musikalischen Gesamt-Bogen zum Klingen zu bringen.

- Das Lüdenscheider Vokalensemble wurde 1982 von KMD Mary Sherburne gegründet und hat sich nur in wenigen Jahren zu einem überregionalen Kammerchor entwickelt.

Das Ensemble probt einmal im Monat und erarbeitet in der Regel eins bis zwei Programme unterschiedlicher Stilistik pro Jahr. Das Lüdenscheider Vokalensemble ist Preisträger mehrerer Chorwettbewerbe, darunter beim Hagener Chorwettbewerb und dem Chorwettbewerb Westfalen.

Seit 2012 steht das Ensemble unter der Leitung von Kreiskantor Dmitri Grigoriev. Der Kreiskantor lebt seit 2006 in Deutschland und wurde 2012 nach Lüdenscheid als Kreiskantor im Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg berufen. Grigoriev tritt als Organist und Pianist mit verschiedenen Solisten auf und gibt regelmäßig Orgelkonzerte im In- und Ausland. Eintrittskarten für das Konzert gibt es zum Preis von 15 Euro ausschließlich an der Abendkasse.