Neuer Arzt für Außenstelle: „Wo ist der kurze Dienstweg?“

Von: Susanne Kornau

Teilen

Dr. Gudrun Benkhofer und ihre Ärztekollegen haben einen bürokratischen Hürdenlauf hinter sich, um die Nachfolge in Werdohl zu regeln. © Sebastian Benkhofer

Im März befasste sich der Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie mit einer Dauersorge: der Haus- und Fachärzteversorgung in Lüdenscheid und der Region. Die Zahlen klingen alarmierend, Rezepte fehlen, auch der Politik. Dazu kommen noch bürokratische Hürden, die aus Medizinersicht unnötig sind.

Lüdenscheid – Zwar scheint der Versorgungsgrad mit fast 93 Prozent hoch, allerdings schwindet die Zuversicht beim Blick auf die Altersstruktur. Neun Ärzte praktizierten jenseits der 70, 34 von 59 seien älter als 60 Jahre, hieß es damals. Zwar kümmern sich Kommunen mit Flyern, Jobs-für-Docs-Initiativen, Stipendien oder Darlehen, können aber keine sichtbaren und nachhaltigen Erfolge feststellen.

Dr. Gudrun Benkhofer und ihre Kollegen kennen die Probleme, haben aber auch zumindest einen Lösungsvorschlag: weniger Bürokratie. Die Lüdenscheider Hals-, Nasen-, Ohrenärzte der Gemeinschaftspraxis am Sauerfeld haben gerade wieder einmal erlebt, wo die Schwierigkeiten liegen – in starren Vorschriften und bürokratischen Hemmnissen, gegen die es kein Rezept zu geben scheint. „Es ist ein wirklich mühsamer und steiniger Weg“, sagt sie und berichtet von dem Prozedere, einen jungen Kollegen für die Lüdenscheider Gemeinschaftspraxis mit ihrer Werdohler Zweigstelle zu gewinnen. Die rund ein Jahr lang laufenden Bemühungen haben zwar letztlich Erfolg gehabt: Zum 1. Juli hat der HNO-Facharzt Iyad Khayata seinen Dienst in Werdohl angetreten. „Aber die Formalien waren echt schwierig.“ Eigentlich, sagt sie nachdenklich, müsse man jemanden einstellen, der sich nur um solche komplizierten Details kümmere.

Zusammenschluss „die beste Entscheidung ever“

„2011 haben wir uns zusammengeschlossen“, erzählt die Lüdenscheider Ärztin: „Das war die beste Entscheidung ever!“ Seitdem kümmerte sie sich zusammen mit Dr. Heike Scholz und Beata Blümel in der Gemeinschaftspraxis am Sauerfeld um die Patienten. 2018 kamen zwei männliche Kollegen mit in den Verbund: Dr. Konstantinos Zigolis mit einer Praxisübernahme aus Lüdenscheid sowie eine weitere alteingesessene Praxis in Werdohl. Die hatte Dr. Halil Atay von einem Renten-Rückkehrer übernommen, der zwischenzeitlich eingesprungen war, weil sich einfach kein Nachfolger finden ließ.

Zum 1. Juli nun wechselte Dr. Atay nach Lüdenscheid, weil hier Kollegin Blümel in den Ruhestand ging. Das geschah mit Ankündigung; daher suchte das Praxisteam seit einem Jahr einen Nachfolger für Werdohl. Der fand sich tatsächlich – „nach zähem Ringen und durch zufällige Kontakte“. Der Facharzt für HNO-Heilkunde war im Klinikum tätig und wollte sich verändern. Er versprach sich – zu Recht, wie Dr. Benkhofer betont – mehr Freiraum für die wachsende Familie, feste Praxis-Zeiten, keine Nachtdienste. Die Aussicht war ein starker Antrieb. Um den Einstieg sanfter zu gestalten, wollte er zunächst als angestellter Arzt Erfahrungen in der Gemeinschaft sammeln. Auch die finanzielle Belastung der Selbstständigkeit ließe sich so staffeln.

„Wir brauchen solche Modelle, um junge Leute in die Praxen zu holen“, sagt Dr. Benkhofer. Die Lasten werden auf mehreren Schultern verteilt, der „Verwaltungskram“ ebenso. Und: „Man hat einen zuverlässigen Freizeitwert bei gleich guter Versorgung der Patienten.“ Auch den kollegialen Austausch zwischen Werdohl und Lüdenscheid sah die Ärztegemeinschaft vor, um sich optimal auf Bedarf, Urlaube, das Führen des Praxisbetriebs einstellen zu können. Soweit die Theorie.

Kleben an überholten Modellen

In der Praxis legte die Kassenärztliche Vereinigung ihr Veto gegen die Pläne ein. Der neue Kollege dürfe ausschließlich in Werdohl arbeiten, ließ die KV wissen. Und Lüdenscheider Kollegen nur in Lüdenscheid. Durch den angestellten Arzt ist aus dem Nebensitz Werdohl der überörtlichen Gemeinschaftspraxis mit Hauptsitz Lüdenscheid nun eine Versorgerzweigpraxis geworden. Für die Patienten mache das keinen Unterschied, sehr wohl aber für den Ablauf in der ärztlichen Gemeinschaft.

Erleichterung: Über HNO-Facharzt Iyad Khayata (im blauen Poloshirt) als Neuzugang im Team des HNO-Zentrums freuen sich (von links) Dr. Heike Scholz, Dr. Konstantinos Zigolis und Dr. Gudrun Benkhofer. Iyad Khayata übernimmt den Standort Werdohl als Versorgerzweigpraxis der Lüdenscheider Gemeinschaftspraxis am Sauerfeld. © Nougrigat

Dazu kommt: Der ganze Prozess der Zulassung sei sehr steinig gewesen, die Formalitäten ermüdend: „Wir würden den neuen Kollegen gerne begleiten“, sagt sie – durch den Umgewöhnungsprozess weg aus dem Klinikalltag, hin zu einer selbstständigen Praxis- und Personalführung. „Aber wir haben keine durchlässigen Systeme. Die muss man doch schaffen. Es kann doch nicht sein, dass man an solchen überholten Modellen klebt“, so die Kritik. Gremien wie der Zulassungsausschuss sollten doch an guter Versorgung in der Peripherie interessiert sein: „Wo ist der kleine Dienstweg?“ fragt sie sich und die Zuständigen.

Ländliche Region hat durchaus Vorteile

Die Nachfolgeproblematik wird nicht einfacher werden in Zukunft, ahnt Dr. Benkhofer angesichts der demografischen Zahlen. „Die jungen Kollegen können alle überall Praxen übernehmen“, sagt sie: „Wer kommt denn aus dem blauen Dunst nach Lüdenscheid?“ Dabei sieht sie in der ländlichen Region durchaus Vorteile, nennt als gutes Beispiel vor allem erfolgreiche Kooperationen statt Konkurrenzkampf: Für die Niederlassungswilligen könne der ländliche Bereich also durchaus reizvoll sein. Es gebe organisierte Notdienste, keine Residenzpflicht mehr. Eigentlich hätten die jungen Ärzte genug Möglichkeiten. Und Freiräume. Nur müsse die Bürokratie abgebaut werden. „Ich kann mir kein einziges Argument gegen mehr Durchlässigkeit vorstellen“, sagt die Medizinerin. Doch argumentiert werde nicht, das Modell einer Versorgerzweitpraxis sehe einfach keine Durchlässigkeit vor.

„Das Zulassungsverfahren hat uns echt Nerven gekostet“, lautet daher das Fazit. Als es Mitte April endlich grünes Licht gegeben habe, seien alle froh gewesen. „Es ist dramatisch, wer alles im Rentenalter ist.“ Oder es bald erreicht. Angesichts dessen könne man nur hoffen und wünschen, dass sich etwas bewegt. „Wir werden in einem halben Jahr mal nachfragen.“ Bis dahin sind auch alle Anfragen müßig, ob man sich nicht vorstellen könne, noch Satelliten in Kierspe oder Meinerzhagen zu eröffnen. Denn, das ist ebenfalls eine Erkenntnis aus dem vergangenen Jahr: Ärzte investieren ihre Zeit lieber in die Behandlung ihrer Patienten, als in noch mehr Verwaltungs- und Bürokratiebewältigung.